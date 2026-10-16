U2 обявиха световно турне, чакаме датите за Европа

Ирландската рок група U2 обяви първите дати за световното си турне на стадиони, което ще започне през февруари 2027 г. в Латинска Америка. Датите на концертите в Европа и Северна Америка ще бъдат оповестени през следващите седмици, съобщава "Variety". Турнето под надслов "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" ще започне на 23 февруари в Мексико Сити и ще продължи през цялата 2027 г. и след това.

Засега са потвърдени шест концерта – по два в Мексико Сити (23 и 26 февруари), Сао Пауло (10 и 12 март) и Буенос Айрес (23 и 25 март). Американският музикант Beck ще подгрява публиката на концертите в Латинска Америка.

Турне и нова музика

Обявяването на турнето съвпадна с излизането на новия сингъл на U2, "The Greatest Show on Earth", от предстоящия албум Carnaval De Luz, който ще бъде издаден на 13 ноември. Видеоклипът към песента, режисиран от Антон Корбийн, представя сатирично групата като религиозна секта, в която жените вършат цялата тежка работа.

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По повод предстоящото турне вокалистът Боно каза: "Това е предизвикателство – както към самите нас, така и към всички останали – да се опитаме да подарим на всеки най-хубавата вечер в живота му." Билетите за първите шест концерта ще се продават чрез официалния сайт на U2. Предварителната продажба за абонатите на сайта започва на 19 октомври, а свободната продажба – на 22 октомври, предава БТА.