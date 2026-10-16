ВАС удари прокурор от "Осемте джуджета" - няма да получи бонусите си

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбата на прокурора Димитър Франтишек Петров срещу отказа да му бъде изплащано допълнително трудово възнаграждение в Софийската градска прокуратура (СГП). Това съобщава разследващият сайт Bird във Facebook, позовавайки се на определение на съда от 12 октомври 2026 г.

Съдебният акт оставя в сила определението на Административния съд София-град, с което жалбата на прокурора е била оставена без разглеждане.

Съдът: спорът трябва да се реши по граждански ред

Казусът започва със заповед от 24 ноември 2025 г. на административния ръководител на СГП, с която е разпоредено да не се изплаща допълнително трудово възнаграждение на Франтишек. Прокурорът оспорва решението, но административните съдилища приемат, че заповедта е вътрешнослужебен акт, който не подлежи на съдебно оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Още: Заради случая "Нико Тупарев": Прокурор от "Осемте джуджета" не успя да си върне пълната заплата

В определението си ВАС посочва, че заповедта няма характеристиките на индивидуален административен акт, който може да бъде обжалван по този ред. Съдът приема, че Франтишек може да потърси правата си по общия исков ред пред граждански съд.

Определението е окончателно. То не решава по същество дали прокурорът има право на допълнителното възнаграждение, а потвърждава, че избраният от него административен ред не е приложим.

Дисциплинарно наказание и още един неуспешен опит в съда

По информацията, разпространена от Bird, отказът за изплащане на допълнителното възнаграждение е бил свързан с висящо към онзи момент дисциплинарно производство срещу Франтишек. То впоследствие приключва с намаляване на заплатата му с 10%, твърди изданието. Още: Наказаха прокурор Димитър Франтишек с намаляване на заплатата

Според Bird прокурорът е обжалвал и това наказание, но производството е било прекратено, след като не е внесъл държавната такса от 10 лева. Този отделен казус не е предмет на разглежданото от ВАС определение за допълнителното възнаграждение.

Сянката на "Осемте джуджета"

В публикацията си Bird поставя съдебния спор в контекста на аферата "Осемте джуджета" и ролята на Франтишек в нея. Изданието припомня свидетелски показания на Любена Павлова, бивша Петрова, според които на прокурора Митко е било дадено "едно кило злато".

Bird критикува липсата на наказателни последици за прокурорите, за които се твърди, че са били замесени в схемата. Според публикацията обвиненията срещу тях са били свалени, а до съд е стигнал единствено Петьо Петров, известен като Еврото, който е осъден на глоба от 2000 евро. Още: Втора дисциплинарка срещу прокурор от "Осемте джуджета"

Тези твърдения са част от оценката на Bird за развитието на аферата и не са предмет на съдебното определение на ВАС от 12 октомври.

Избора на изпълняващ функциите главен прокурор

В публикацията си изданието отправя критики и към кадровите решения в прокуратурата, като свързва случая с избора на Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Bird я представя като фигура с роля в събитията около "Осемте джуджета" и използва казуса с Франтишек като повод да постави въпроси за отговорността на магистратите.

Тези оценки и обвинения са позиция на изданието. Самото определение на ВАС се отнася единствено до допустимостта на жалбата срещу заповедта за допълнителното трудово възнаграждение и не съдържа изводи за аферата "Осемте джуджета", за евентуална наказателна отговорност на прокурори или за избора на изпълняващ функциите главен прокурор.