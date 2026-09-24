50 години от първата им среща: U2 издават нов албум

Ирландските рок музиканти от групата U2 разкриха името на новия си албум - "Carnaval de Luz", броени дни преди 50-годишнината от първата им среща като ученици в една кухня в Дъблин през 1976 г., съобщи АФП. Говорейки в подкаст, фронтменът Боно потвърди дългогодишните слухове, че групата се подготвя да издаде своя 15-и албум. Новината развълнува феновете, събиращи се този уикенд в ирландската столица за събития за юбилея, отбелязва агенцията.

"Не трябва да го казвам..., но ще го кажа", пошегува се Боно в подкаст на "The Irish Times", посветен на кариерата им. "Новият албум се казва "Carnaval de Luz"... много силно нещо е", добави Боно, докато си припомняше формирането на четиричленната група в кухнята на барабаниста Лари Мълън.

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Този основополагащ момент в историята на рока, състоял се на 25 септември 1976 г., предстои да бъде отбелязан този уикенд по време на организираното от фенове събитие U250 в Дъблин, както и с нова монета от две евро, която Централната банка на Ирландия пуска.

Снимка: Getty Images

Новият албум и този половинвековен юбилей са поредното доказателство за феноменалното дълголетие на U2 - една от най-големите гордости на ирландската музика. Този исторически момент неизбежно повдига въпроса за тайната зад успеха им, благодарение на която групата надживя своите съвременници, спаси се от неприятни раздели и до днес продължава да пълни стадиони. И макар на първата си тийнейджърска репетиция едва да успяват да изсвирят два тона, а след хладното приемане на втория им албум "October" почти да губят договора си с музикалните компании, в крайна сметка U2 успяват да сътворят едни от най-великите хитове на 80-те и 90-те години, отбелязва АФП.

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Групата е продала общо 175 милиона албума, а днес има над 23 милиона месечни слушатели в Spotify. "С всеки албум те продължават да прекрачват творческите граници", каза пред АФП Алекс Конингам, собственик на Slane Castle в Ирландия, където групата е изнасяла концерти и е записвала няколко пъти през кариерата си. "Това винаги е било в тяхното ДНК. Те никога не са били от групите, които просто разчитат на старите си хитове."

Новият албум - първият им от "Songs of Experience" (2017 г.) насам - идва след издаването на нови песни по-рано тази година, включително сингъла "Street of Dreams" през юли.

Ейдън Алкок, директор на прочутото дъблинско студио Windmill Lane, където U2 записва дебютния си албум "Boy" и следващите си два диска, също изрази възхищението си от тяхната способност да се развиват. "Те винаги успяват да изненадат. И мисля, че точно това ги крепи толкова години", каза той пред АФП.

Боно разкри пред "The Irish Times", че стремежът към съвършенство е нещото, което го мотивира, заедно с удоволствието от това просто да прекарва време с групата. "Предполагам, че винаги ме води мисълта, че точно зад ъгъла ни очаква перфектната песен или перфектното изпълнение... лудост е да го кажа, но това все още е най-предпочитаният наркотик за нашата група", заяви той пред вестника, цитиран от БТА.

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Съставена от Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън, U2 се превърна в символ на богатата музикална култура и история на Ирландия, както и в едни от най-разпознаваемите лица на страната в чужбина. По време на изложбата в Париж, посветена на половинвековния юбилей на групата, посланикът на Ирландия във Франция Алисън Милтън определи музикантите като "олицетворение на нашата репутация и на нашата "мека сила" в международните отношения", припомня АФП.

Кураторът на изложбата Клеман Матийо — журналист от популярното светско списание "Paris Match", отдава международен успех на U2 на дарбата да създават хитове, съизмерими единствено с тези на Майкъл Джексън или Мадона. Но тайната се крие и в техния характер. "В тях е закодирана ирландската душа: има страст, има любов, има и гняв. Музиката на U2 не се отличава толкова с типично местно звучене, колкото с автентичното ирландско сърце и дух", каза той пред АФП.

Очаква се новият албум почти сигурно да изкара U2 отново на път за мащабно турне на стадионите - още един ключов елемент от непреходния им чар. "Те са сред най-великите концертни групи на нашето време", допълва Конингам пред АФП. "Отидеш ли на шоу на U2, няма как да останеш разочарован. Енергията и пълната отдаденост, с които излизат на сцената, са феноменални. Те са невероятни професионалисти".