"Виена Шьонбрун Оркестра" обяви трети концерт в София заради огромния интерес

След изключителния интерес и разпродадените до последно места за двата концерта на "Виена Шьонбрун Оркестра" в София, австрийските музиканти взеха безпрецедентното решение да добавят трети концерт на 13 декември от 21:00 ч. Специалният жест е адресиран към българите, които за поредна година се доказват като едни от най-горещите почитатели на виенската класика.

Оркестърът признава, че има особено силен сантимент към зала "България" - не само заради нейната акустика, но и заради атмосферата, която напомня на емблематичната "Златна зала" на Мюзикферайн, дома на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Този виенски дух е в основата на празничната програма, която оркестърът поднася в трите си столични концерта. На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. След триумфа на "Виена Шьонбрун Оркестра" в София и публиката в Пловдив и Варна ще се наслади на магията им.

Тази година оркестърът пристига у нас с изцяло нов празничен репертоар, вдъхновен от традицията на музикалната столица на Европа и легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Българската публика ще чуе произведения на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима композитори, които оформят гръбнака на класическата епоха.

Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти от различни националности, които ще подарят на публиката незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Част от тях са възпитаници на Виенския университет по музика и дори активни членове на Виенската филхармония. Сред българските музиканти в състава са трима изпълнители, включително концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио. Специално за българските концерти към състава на "Виена Шьонбрун Оркестра" се присъединяват италианският тенор Марко Ди Сапия, известен със своя широк вокален диапазон и значителен оперен опит, чест гост на европейските оперни сцени, като кариерата му включва роли в Италия, Германия, Франция и Скандинавските страни, както и младата българска цигуларка Йоанна Русева, лауреат на над 16 национални и международни конкурса. Възпитаничката на НМУ "Любомир Пипков" учи във Виенския университет за музика и сценични изкуства. Специализирала е в майсторски класове на Минчо Минчев, Захар Брон, Пиер Амоял, Огюстен Дюме, Антон Сороков, Елизабет Кропфич. Русева е активен солист на европейските сцени. Нейният ярък тон и зряла интерпретация я превръщат в един от най-перспективните български млади изпълнители.

Два века след епохата на Хайдн, Моцарт и Бетовен, през 1997 г. група виенски музиканти решават да възродят духа на класическата традиция, създавайки оркестър, който много скоро се превръща в международен посланик на австрийската култура. Така се ражда "Виена Шьонбрун Оркестра" - естествено продължение на музикалното наследство, превърнало Виена в символ на изискан звук и блестящи композиции.

В края на XX век градът се изправя пред предизвикателството - как да съхрани живото си културно наследство в условията на бързо растящ туризъм. Дворецът Шьонбрун, вписан в списъка на ЮНЕСКО през 1996 г., привлича милиони посетители, но на мястото му липсва жива, сценична връзка с блестящото минало. Тогава се заражда идеята за оркестър, който да вдъхне нов живот на впечатляващата Оранжерия на двореца. Проектирана в типичния бароков стил, тя е не просто архитектурен шедьовър - тя е живо продължение на музикалното наследство на Виена. Построено през 18 век, това светло пространство въплъщава императорската изобретателност и естетическа красота, като огромните му размери и акустика го превръщат в идеална сцена за пищни концерти. Това е мястото, където през XVIII век Моцарт и Салиери влизат в историческо музикално съревнование, превърнало се в символ на изкуството и духа на епохата.

Именно тази сцена вдъхновява създаването на оркестър, който и днес пази жив духа на виенската класика, съчетан с нов, съвременен звук и интерпретации.

До 1999 г. оркестърът вече е признат като "високопрофесионален ансамбъл с международна популярност", както отбелязват критиците, а в "Die Presse" го наричат "визитната картичка на Австрия" - заради изяществото и специфичния му стил. От милионите гости на Шьонбрун хиляди започват да включват именно този концерт в своята програма, а международният успех не закъснява: следват турнета в Германия, Италия, Чехия, а по-късно и в Япония и Китай. "Ние не просто изпълняваме музика - ние я превръщаме в жив разказ", споделя първият главен диригент, Маестро Гуидо Манкузи.

Оркестърът продължава линията на класическите виенски школи и развива своя репертоар, така, че да обхване пълния блясък на виенската музика и традиции. От вечери с творби на Моцарт, Щраус, Бетовен и други емблематични композитори, свързани с музикалната история на града, до Новогодишни гала концерти и оперетни спектакли, така, че да обхване пълния блясък на виенската музика и традиции.

Днес "Виена Шьонбрун Оркестра" е изнасял концерти в повече от 25 страни - от Бразилия до САЩ - и остава верен на мисията си да представя австрийската култура пред света, превръщайки се в своеобразен мост между 1786 и 2025 г.

Празничното турне на "Виена Шьонбрун Оркестра" в България:

София - 13 декември, зала "България" (три концерта: 15:30 ч., 18:00 ч. и в 21:00 ч.)

Пловдив - 14 декември, зала "С.И.Л.А."

Варна - 15 декември, Дворец на културата и спорта

Билети: в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV/ Kнижарници Orange и на касите на съответните зали. Или тук: https://www.eventim.bg/bg/tursi/?searchText=Schonbrunn&lang=bg

Повече за дворцовия оркестър: https://www.schoenbrunnorchester.com

Организатор: Vienna Trend Events: http://www.vienna-trend-events.com/