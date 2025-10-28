Войната в Украйна:

Виена Шьонбрун Оркестра с втори коледен концерт в София!

28 октомври 2025, 15:54 часа 241 прочитания 0 коментара
Магията на Виена пристига отново в България! След напълно разпродадения първи коледен концерт в София, "Виена Шьонбрун Оркестра" обявява втори коледен концерт в зала "България" на 13 декември с начален час 15:30 ч. Публиката прояви изключителен интерес към събитието, което е част от празничното турне на оркестъра в София, Пловдив и Варна.

Новогодишна виенска елегантност и музика, която вдъхновява

Тази година престижният дворцов оркестър е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Публиката ще се потопи в златния свят на класиката, с музиката на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима гении, чиято музика събира вековете в един празничен, светъл миг.

Всяка нота в програмата носи посланието на празника – красота, топлина и вдъхновение. Изпълненията на "Виена Шьонбрун Оркестра" ще зазвучат като музикална картичка от сърцето на Виена, с изисканост, стил и дълбока емоционалност.

На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. Роден в Бразилия, но виенчанин по дух и образование, той е носител на Първа награда от Международното оперно диригентско състезание "Синият Дунав" (2011) и е работил с водещи европейски оперни театри, включително Държавна опера – Пловдив и Бургас. Под неговата палка оркестърът звучи с точност, страст и невероятна жизненост - като истинска симфония на празничното настроение.

Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти и двама солисти, които ще подарят на българската публика незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Сред тях са и шестима български музиканти, сред които Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

За "Виена Шьонбрун Оркестра"

Основан през 90-те години, "Виена Шьонбрун Оркестра" е официалният камерен оркестър на двореца "Шьонбрун" - един от най-красивите дворци в света и емблематична забележителност на Австрия, където шестгодишният Моцарт някога е свирил пред императрица Мария Тереза. Днес оркестърът продължава тази традиция и носи духа на стария дворец на световните сцени.

Публиката ще се наслади на прецизно поднесена програма, виртуозни изпълнения и изключителен звук, характерни за дворцовите концерти на Шьонбрун. Сред инструментите, които ще звучат, е и цигулка, изработена през 1697 г. от легендарния италиански майстор Карло Джузепе Тесторе - рядък исторически инструмент, който придава неповторим тембър на изпълненията.

В България гостуването "Виена Шьонбрун Оркестра" се превръща в очаквано събитие – символ на изящество, хармония и празнична светлина. Прецизно поднесената програма, майсторските интерпретации и високият професионализъм на оркестъра превръщат концертите в истинско музикално бижу, достойно за най-светлите дни от годината.

Празнично турне в България:

София - 13 декември, зала "България" (два концерта: 15:30 и 19:30 ч.)

Пловдив - 14 декември, зала "С.И.Л.А."

Варна - 15 декември, Дворец на културата и спорта

Билети: в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV/ Kнижарници Orange и на касите на съответните зали.

Или тук: https://www.eventim.bg/bg/tursi/?searchText=Schonbrunn&lang=bg

Повече за дворцовия оркестър: https://www.schoenbrunnorchester.com

Организатор: Vienna Trend Events : http://www.vienna-trend-events.com/

Яна Баярова
