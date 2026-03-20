Вирджиния Събева – GINI и Агатангелос вплетоха сватбения си обет в сингъла "Утре няма край" (ВИДЕО)

Любовта вече има свой химн и той звучи като обещание, дадено веднъж и завинаги. Новият сингъл "Утре няма край" на Вирджиния Събева – GINI и нейния съпруг Агатангелос Агатангелу, един от най-популярните гръцки изпълнители у нас, e сватбен обет, превърнат в музика.

"Утре няма край" започва като любовно писмо, но от онези, които човек пише само веднъж в живота си. Текстът и мелодията се раждат в миг на чисто вдъхновение, когато Вирджиния Събева - GINI излива чувствата си към своя любим. Изпълнителката говори за Агатангелос като за мъжа, който променя живота ѝ и доказва, че истинската любов не познава "аз" и "ти", а само "ние". Аранжиментът е поверен на Александър Георгиев – A.L.E.K.S., а самият Агатангелос вплита своя почерк, предлагайки бриджът да бъде речетатив. GINI създава стиха, който превръща този момент в най-интимната точка на песента.

Малко след като песента "се ражда", GINI разбира, че с Агатангелос очакват дете. Така "Утре няма край" се превръща в предчувствие за нов живот, който днес носи името Мелъди. То е вдъхновено от първата песен, която певицата някога е написала за своя любим - "Моята мелодия", също с предстояща премиера.

"Искам хората да си напомнят, че любовта е дом. Тя е топлина, избор и смелост да бъдеш едно цяло с другия. Във времена, в които всичко е разделено на "моето" и "твоето", аз вярвам в силата на "нашето". Ако утре няма край, то е защото сме заедно." – категорична е Вирджиния Събева - GINI.

Видеото към "Утре няма край", режисирано от Добромир Николов – Добри, е екранна поезия за любовта в най-чистия ѝ вид. Тя започва със сватбения обет на Вирджиния към Агатангелос – стих, който тя пише специално за него и който популярният телевизионен водещ Драгомир Драганов прочита на сватбата им. За клипа той записва нов, специален voice-over, който отваря историята като дълбоко личен кадър от филм – жест, за който GINI и Агатангелос изказват своята искрена и огромна благодарност.

Кадрите са с участието на реални двойки, които са бъдещи родители. Кулминацията е появата на 3-месечната Мелъди в последните кадри, като естествен завършек на една любов, започнала по ноти.