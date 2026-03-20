Участие на Олимпиадата и присъединяване към лига: Карлос Насар разкри плановете за бъдещето си

През последните години Карлос Насар донесе безброй успехи на България във вдигането на тежести. Той взе два пъти и приза за Спортист на годината. В интервю пред колегите от „Sportal“ той обяви плановете за бъдещето си. Насар потвърди, че ще участва в квалификациите за Олимпийските игри през 2028 г. и разкри, че има намерения да се включи в някоя лига, за да трупа повече състезания на година.

Карлос Насар: „Мисля и от догодина да започна участие в някоя лига“

Ето какво каза Карлос Насар в интервюто: „Със сигурност, за да участвам на Олимпиада, аз съм длъжен да се включа. И ще се включа на всеки един допълнителен турнир, както и на всяко европейско и световно първенство. Мисля и от догодина да започна участие в някоя лига. Дали ще бъде в немската Бундеслига, в узбекистанската лига или в хърватската – в някоя лига мисля да започна, за да трупам състезания, да трупам увереност на подиума, увереност пред публика и да мога да правя нещата така, както съм казвал – дори да ме бутнат“.

„Това са много емоции, които преживях“

На въпроса дали има предложение от някоя лига той отговори: „Да, водим преговори постоянно, но тази година смятам да не участвам, защото имам нужда и от почивка. Освен чисто физическата умора, която се натрупа, след Олимпиадата и многото състезания, имам и доста психическа умора. Това са много емоции, които преживях. Смятам тази година да участвам само на Световното първенство, на Европейското първенство и на Световната купа, която ще бъде в Катар.

От догодина вече мисля да започна да правя повече от три или четири състезания годишно, тъй като се доближаваме до следващата Олимпиада и конкурентите трябва постоянно да усещат напрежението“.

