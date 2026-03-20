Караманолов след Световното: „Бромел не ми повлия, ще дойде и моето време за финал“

20 март 2026, 14:01 часа 523 прочитания 0 коментара
Българският лекоатлет Никола Караманолов се състезава в късия спринт на 60 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала за мъже в Торун, Полша. Той бяга във втората серия, където се състезава и един от най-добрите спринтьори в света в момента Трейвън Бромел. Караманолов завърши 4-ти в своята серия с време от 6.66 секунди. Това не му беше достатъчно да се класира на полуфиналите, но 21-годишният лекоатлет е останал доволен от представянето си.

Никола Караманолов: „Мнението ми е много добро“

Никола Караманолов даде интервю пред колегите от „Sportal“ след като станаха ясни резултатите от сериите: „Супер е, мнението ми е много добро. Застанах до един от любимите ми спринтьори, който гледам от много малък (б.а. Трейвън Бромел). За мен е успех, че се нареждам до тях. Смятам, че когато съм готов, ще дойде моето време да бягам полуфинал и финал.

Христо Илиев и Никола Караманолов

„Малко пропаднах на старта“

Не смятам , че силният старт на Бромел ми повлия негативно, даже можеше да ме изтегли по-напред. Друго е да стартираш с човек като неговия старт. Просто малко пропаднах на старта, но това са шампионати. Всеки трябва да се учи от грешките си и да се изгражда като спортист“. Другият ни състезател в късия спринт Христо Илиев също не се класира на полуфинал. Той завърши 5-ти в своята серия с време от 6.63 секунди.

Николай Илиев Отговорен редактор
