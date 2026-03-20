Nothing But Thieves се присъединяват към IDLES, Underworld и Three Days Grace на Sofia Live Festival 2026

Програмата на шестото издание на Sofia Live Festival е вече напълно оформена. Към вече обявените IDLES, Three Days Grace, Underworld, KOIKOI и Strugare се присъединяват още три силни имена от международната сцена - британската алтърнатив рок сензация Nothing But Thieves, световно признатият български електронен артист KINK и френското инди-поп дуо Papooz.

Фестивалът ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина, утвърждавайки се за поредна година като едно от най-очакваните музикални събития на лятото в България.

Кои са новите попълнения?

Сред новите попълнения в програмата е британската група Nothing But Thieves, която през последното десетилетие се утвърди като една от най-интересните алтернативни рок банди на съвременната сцена. С характерния си микс от мощни китарни рифове, поп мелодии и отличителния фалцет на фронтмена Конър Мейсън, петорката от Саутенд успява да съчетае рок енергия с модерна поп чувствителност. Четвъртият им албум "Dead Club City" представя амбициозен концептуален свят, едновременно метафорично и реално пространство, в което се сблъскват идеи за съвременната култура, социалните разделения и търсенето на принадлежност. С милиони стриймвания, разпродадени турнета и впечатляващи концерти на големи сцени като лондонската O2 Arena и амстердамската Ziggo Dome, Nothing But Thieves се утвърждават като банда, чието истинско лице се разкрива най-силно на живо.

Към програмата се присъединява и KINK, един от най-успешните български електронни артисти на международната сцена. Известен със своите изцяло лайв сетове, в които използва синтезатори, дръм машини и импровизация в реално време, KINK е сред най-вълнуващите изпълнители в съвременната електронна музика. Неговите участия на фестивали като Sonar, Exit, Melt! и Awakenings, както и признания от медии като Resident Advisor и Mixmag, го превръщат в един от най-уважаваните артисти в глобалната клубна култура.

Френското дуо Papooz внася в програмата своя характерен меланхоличен и елегантен инди-поп звук. Създадени в Париж от Улисес Коте и Ариел Тинк, Papooz се отличават със слънчеви мелодии, винтидж поп атмосфера и леко иронични текстове. След успешния дебютен албум "Green Juice" групата се утвърди на европейската сцена с последващите издания "Night Sketches" и "None of This Matters Now", а концертите им се отличават с непринудена атмосфера и изразена музикална естетика.

За Sofia Live Festival 2026

Новите имена се присъединяват към вече обявените артисти за тазгодишното издание на фестивала. Първият фестивален ден ще бъде белязан от експлозивната енергия на британските пост-пънк лидери IDLES и дългоочакваното завръщане на Three Days Grace в оригиналния им състав. На сцената ще се изявят още сръбската инди сензация KOIKOI и както и българският алтернативен артист Strugare, един от интересните гласове на местната сцена.

Вторият фестивален ден ще бъде оглавен от легендарното британско електронно дуо Underworld, създателите на култовия хит "Born Slippy (Nuxx)" и едни от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика. С над четири десетилетия кариера зад гърба си, Rick Smith и Karl Hyde продължават да бъдат сред най-иновативните и енергични изпълнители на световната сцена.

С разнообразната си програма, която съчетава алтернативен рок, електронна музика и модерна инди сцена, Sofia Live Festival отново обещава два дни музика, силни концерти и незабравима фестивална атмосфера в сърцето на София.

Билети за SOFIA LIVE FESTIVAL могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg, мрежата на Eventim и партньорските каси.

Еднодневните билети за първия ден 27-ми юни са напълно разпродадени, изчерпани са и останалите промоционални билети.

В продажба остават двудневни пасове на редовна цена от 120 € и еднодневни билети за 28-ми юни на цена от 88 €.

