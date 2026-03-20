20 март 2026, 14:37 часа 280 прочитания 0 коментара
Хърватският президент: Времената са ужасни

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович заяви на тържествената сесия по случай Деня на община Вела Лука, че живеем в седмици и години на насилие, диващина, потъпкване и презрение към международното право и норми, и то от някои, които най-много знаят как да се позовават на тях. Думите му идват на фона на ескалацията в Близкия изток и на продължаващата вече четири години война в Украйна. 

„Времената са ужасни. В тези времена, може би за първи път в историята, Хърватия се радва на благословията на позицията, на щастието да бъде на относително спокойно и безопасно място“, каза Миланович в обръщението си, предаде хърватската медия "Индекс".

Той се надява, че "тази буря и това време на зло ще отминат", че ще дойдат по-добри времена и по-мирни и разумни моменти.

Интересите на Хърватия

Според него Хърватия трябва да се грижи за собствените си интереси, да се вслушва в себе си преди всичко, да не се подвежда от никакви грандиозни фрази и лозунги за солидарност с когото и да било, за помощ на този или онзи. 

По думите му страната трябва да се увери, че не предава някои основни човешки принципи, догми и предположения.

Деница Китанова Отговорен редактор
