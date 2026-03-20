Македонците живеят 5 години по-малко от гражданите на ЕС

В Северна Македония продължителността на живота е с почти пет години по-кратка, отколкото в Европейския съюз, пише trn.mk. Според последните данни, продължителността на живота при раждане в ЕС през 2024 г. е 81,5 години, докато в Северна Македония, според Държавната статистическа служба за периода 2022-2024 г., тя е 76,63 години. Жените както в ЕС, така и в Северна Македония имат по-дълга продължителност на живота от мъжете, но разликата между македонските граждани и средната за Европа остава ясна и политически важна: по-дългият живот не зависи само от биологията, но и от здравето, стандарта на живот и условията на живот.

Какво означава статистиката?

Когато една страна има продължителност на живота почти пет години по-къса от средната за Европа - това не е просто здравен проблем, нито е става въпрос за малък статистически детайл.

Тя показва, че Северна Македония все още не успява да се доближи до стандарта, който ЕС счита за среден.Следователно, подобни цифри трябва да се тълкуват и като предупреждение.

Северна Македония не само изостава статистически, но качеството на живот и здравеопазването продължават да създават празнина, която не може да бъде скрита зад средни стойности и формулировки. Продължителността на живота е един от най-суровите показатели за това как едно общество наистина живее.

ЕС се възстановява от пандемията, но на РСМ още й е тежко

Евростат посочва, че продължителността на живота в ЕС е спаднала през 2020 и 2021 г. поради COVID-19, но след това се е възстановила и е достигнала 81,5 години през 2024 г., което е над нивото от 2019 г., когато е била 81,3.

В Северна Македония обаче през 2021 г. е регистриран рязък спад, последван от постепенен растеж, като продължителността на живота за 2022-2024 г. е с 1,3 години по-висока, отколкото в периода 2021-2023 г.

Това показва, че и в Северна Македония има възстановяване, но от по-ниска база. Европа вече говори за подновен растеж, докато Скопие все още се опитва да компенсира част от загубеното. Разликата е не само в темпото, но и в устойчивостта на системите.