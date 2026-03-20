Убийство за 1,7 млн. евро: Разкриха брутален случай край София

МВР и прокуратурата разплетоха брутално убийство край София, зад което стои сума от 1,7 млн. евро в криптовалута. За случая съобщиха официално от държавното обвинение, като разследването разкрива особена жестокост.

Сигналът за престъплението е подаден на 11 март 2026 г. на телефон 112 от жена, която открила съпруга си окървавен на пода в дома им. Към адреса в село Богданлия, община Елин Пелин, незабавно е изпратен полицейски екип. На втория етаж в къщата униформените намират мъжа в безпомощно състояние, а пристигналите медици само констатират смъртта му.

Криптовалута

Разследването започва. Извършени са огледи, претърсвания и изземвания на различни адреси и автомобили, разпитани са свидетели, назначени са съдебномедицински и ДНК експертизи. Проверени са трафични данни, както и записи от видеокамери. В рамките на действията е установена и сума от 1,7 млн. евро в криптовалута, за която се смята, че е мотив за престъплението.

Според събраните доказателства има обосновано предположение, че извършител е 48-годишният К.Я. По данни на прокуратурата той е действал в интервала между 23:01 ч. на 10 март и 03:14 ч. на 11 март, като умишлено е умъртвил 52-годишния К.В.

Данните сочат, че жертвата е била подложена на продължително насилие в продължение на часове. Нанесени са множество удари с нож в областта на гърдите, шията и главата. От обвинението подчертават, че убийството е извършено по особено мъчителен начин и с користна цел - присвояване на средства.

К.Я. вече е привлечен като обвиняем за убийство. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянна мярка "задържане под стража".