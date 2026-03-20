Испански съдия възропта срещу Реал Мадрид: „кралете“ внасят напрежение сред реферите

В Испания постоянно се спекулира с това, че съдиите подпомагат някои отбори. Един от ВАР реферите Хуан Луис Пулидо Сантана критикува Реал Мадрид, че индиректно атакува реферите. Според него това се случва чрез клубната телевизия на „кралете“. Според него от медията нарочно подготвят материали, които злепоставят съдиите. Съдията говори в подкаста „Rogue Cast“, където освен телевизията на „белите“, той обвини и други големи медии в страната за пристрастие.

"Съдържанието на Реал Мадрид ТВ цели да омаловажи фигурата на съдията"

Ето какво каза Хуан Луис Пулидо Сантана: „Реалността е, че четеш „Марка“ или „Ас“, а после „Спорт“ и „Мундо Депортиво“, сравняваш ги и за една и съща новина ти се струва, че четеш две различни неща. Съдържанието на Реал Мадрид ТВ цели да омаловажи фигурата на съдията, а още преди мачовете ти казват, че реферът ще ощети Реал. Тези видеа създават ненужни условия на напрежение и подхранват теории, които впоследствие влияят на общественото мнение.

Сантана също е отсъждал в полза на Реал Мадрид

Полемиката продава и има хора, които живеят от това“. В Момента Сантана отговаря за ВАР, но преди действаше и като главен съдия. Едно много спортно негово решение дойде именно в мач на Реал Мадрид през 2023 г. Тогава той даде само жълт картон на Начо Фернандес за изключително грубо влизане. Самият рефер признава, че решението му е било грешно: „Не можех да повярвам, че не съм видял толкова чисто нарушение“.

