Наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

И в третия кораб, натоварен с аржентински слънчоглед, са открити наднормени количества пестициди, съобщават от Агенцията по храните (БАБХ). Пробите са взети от експерти на агенцията в присъствието на български зърнопроизводители. Два пъти над нормата е количеството на пестицида делтаметрин, открито в аржентинския слънчоглед от третия кораб, пристигнал в България в началото на тази седмица.

До момента в нашата страна са внесени над 118 000 тона слънчоглед от Аржентина. От тях се взимат проби още на пристанището преди разтоварването на корабите.

Лабораторните резултати за първите два кораба показаха наличие на остатъчни количества от два пестицида, които надвишават три до пет пъти допустимите количества.

От Агенцията по храните твърдят, че проследяват пътя на вносната суровина по цялата логистична верига - от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с митниците.

Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за производство на биодизел.

Очакват се още кораби със слънчоглед от Аржентина, които също ще бъдат подложени на стриктен контрол.