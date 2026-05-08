За едни може, за други - не: Защо "Евровизия" позволи историческо нарушение на правилата

За първи път в съвременната история на "Евровизия" Европейският радио и телевизионен съюз (EBU) предостави специално разрешение на финландската певица Линда Лампениус да свири на цигулка на живо по време на изпълнението на Финландия.

Според финландския вестник Helsingin Sanomat решението бележи рядко изключение от правилата на "Евровизия", които на практика забраняват свиренето на инструменти на живо на сцената от 1998 г. насам.

Откакто оркестърът на "Евровизия" беше премахнат след конкурса през 1998 г., инструментите, показвани на сцената, служеха предимно като реквизит, докато всички инструментални партии трябваше да бъдат предварително записани на синбек. Традиционно само водещите вокали се изпълняват на живо.

Дълга традиция на откази

В резултат на това много известни изпълнители на "Евровизия" се появиха с реквизитни инструменти на сцената през годините, включително "Lordi", "Blind Channel" и дори италианските "Måneskin".

Няколко предишни опита за свирене на инструменти на живо бяха отхвърлени от EBU.

През 2009 г. на победителя от Норвегия Александър Рибак не беше позволено да свири на цигулка на живо по време на песента си "Fairytale", въпреки че инструментът беше централен за изпълнението.

По подобен начин, на словенската изпълнителка Тинкара Ковач е било отказано разрешение да свири на флейта на живо през 2014 г., а на израелката Нета е било отказано да използва устройство лупър на живо по време на победния си пърформънс през 2018 г.

Тазгодишното изключение

Тази година обаче EBU и австрийският телевизионен оператор ORF одобриха искане от финландския телевизионен оператор да позволи части от изпълнението на Лампениус на цигулка да бъдат изпълнени на живо по време на изпълнението на Финландия. Световноизвестната цигуларка, заедно с певеца Пете Парконен, са сочени като абсолютни фаворити за победата тази година.

Юхани Ласила, медиен представител на финландската делегация на "Евровизия", обясни, че Лампениус е била сметната за "втори солист чрез цигулката си" и че сегментите със свиренето на живо са били внимателно тествани по време на репетиции, преди да бъде дадено окончателно одобрение.

Според изявлението на EBU, цитирано от Helsingin Sanomat, правилата на "Евровизия" за 2026 г. позволяват изключителни инструментални изпълнения на живо, ако те се считат за "артистично оправдани".

Окончателното решение е било взето след втората репетиция на Финландия, след като продуцентските екипи са били убедени, че цигулката на живо може да отговори на техническите и звукови изисквания на излъчването.

Така независимо от крайния резултат от "Евровизия", Финландия вече си е осигурила уникално място в историята на конкурса, превръщайки се в една от малкото делегации, на които е позволено да представят истински жив инструмент на сцената.

Ответните реакции не закъсняха

Реакция по темата дойде от представителката на Швейцария на "Евровизия" 2026 Вероника Фузаро. Тя призна, че също е искала да свири на китара на голямата сцена, но ѝ е било отказано.

В разговор за правилата за изпълнение на "Евровизия" Фузаро подчерта как те третират различните инструменти непоследователно - нещо, която тя нарече "странно" и "вратичка в правилника".

В основата на дискусията е техническия аспект на правилника на "Евровизия" - макар че всички вокали трябва да се изпълняват на живо, а музиката обикновено е на запис, правилата исторически са забранявали включването на инструменти на сцената.

На практика това означава, че електрическите китари, които разчитат на усилвател, не са позволени за свирене на живо, освен ако не се използват неконвенционални решения.

За разлика от тях, на акустични инструменти може да се свири на живо, ако са с микрофон - фина разлика, която е породила дискусии както сред артистите, така и сред феновете.

"Ако не се включва някъде, може да звучи на живо. Ако обаче се включи в мрежата, дори и китара, е забранена. Това е странно и е вратичка в правилата", заяви Фузаро.

Тя обясни, че на самата нея не е било позволено да свири на китара на живо, въпреки че песента ѝ "Алис" съдържа китара в студейната си версия и е изградена около мощен риф. Коментарите ѝ резонираха с феновете, след като тя ги сподели по време на интервю, отбелязвайки как правилата влияят на творческото изразяване.

Разговорът засегна и случаят с Лампениус и разрешението за нейната акустична цигулка без захранване на живо..

Фузаро ясно заяви, че се радва за Линда, но използва момента, за да отправи въпрос защо подобна гъвкавост не се предоставя на други музиканти, само заради вида инструмент, на който свирят.