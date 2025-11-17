Божанов пита ChatGPT какво говори ГЕРБ за Спецов: Преди - точи ДДС, сега - смел и способен човек

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов сподели в профила си във Facebook, че е попитал ChatGPT какво са говорили от ГЕРБ за Румен Спецов преди и сега. И ето какво му отговаря изкуственият интелект. Припомняме, че в петък (14 ноември) Министерският съвет прие решение, с което официално назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България.

Попитах ChatGPT какво са говорили от ГЕРБ за Спецов преди и сега. Преди: Тома Биков – твърдения за „източване на ДДС“... Публикувахте от Bozhidar Bozhanov в Неделя, 16 ноември 2025 г.

Преди:

Тома Биков – твърдения за "източване на ДДС" и че Спецов е в "много съмнителна ситуация", която му отнема легитимност да е шеф на НАП.

Христо Гаджев – твърди "данъчна измама", "проблем с морала" и пита "докога президентът ще прикрива" Спецов.

Деница Сачева – пита как човек, "ощетил държавата", може да ръководи НАП и настоява Спецов да бъде отстранен.

Десислава Атанасова – определя връщането му начело на НАП като "абсолютно недопустимо" заради фирмените задължения.

Даниел Митов – поставя под въпрос оставането му начело на НАП след "аферите" около прехвърлянето на фирмата.

След:

Делян Добрев - Румен Спецов е смел и способен човек.

Жечо Станков - Кой по-добре познава начина на разплащане и работа на рафинерията, освен НАП? Това, че нейният досегашен директор Румен Спецов поема руля.

Деница Сачева - …биографията му показва дългогодишен професионален път… Убедена съм, че Спецов ще се справи - Още: Деница Сачева се отрече от думи по адрес на Спецов: Защо човек, "ощетил държавата", продължава да бъде шеф на НАП?

Румен Христов - Съдейки по работата му – той си върши работата и има данни за това. Убеден съм, че ще се справи.

Бойко Борисов - Човекът, който е избран за особен управител … има достатъчно опит.

"В динамичния политически живот всеки може да бъде изкаран лицемер при някоя промяна на позиция, и е трудно да обясниш каква е промяната на контекста. Каква е тук промяната в контекста ще трябва да се питат ГЕРБ. Или новия им шеф - Пеевски, който обича да променя контекста по неговите си задкулисни начини", коменитра Божанов.