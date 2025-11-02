Може ли Европа да надхитри Путин, използвайки егото на Тръмп?

Икономическият и политически анализатор Евгений Кънев представи в свой коментар резюме на статия на "Ню Йорк Таймс" за ерозията на демокрацията в САЩ, като същевременно очерта как тези процеси, свързани с Доналд Тръмп, се отразяват на войната в Украйна и на глобалната демокрация.

В публикацията си Кънев се позовава на фундаментална статия на редакционния съвет на "Ню Йорк Таймс", изготвена след консултации с експерти по демократичните процеси. В нея се идентифицират 12 признака за свличането на една държава към автокрация. Според анализа на американското издание, Съединените щати показват регрес по всички 12 показателя в различна степен.

"Авторитарната игра" на Доналд Тръмп

Ключовите маркери за ерозия на демокрацията, изброени в статията, включват:

Заглушаване на несъгласието и свободата на словото.

Преследване на политически опоненти.

Игнориране на законодателната власт.

Използване на военни за вътрешен контрол.

Пренебрегване на съдебната власт.

Обявяване на фалшиви национални извънредни ситуации.

Клеветене на маргинализирани групи.

Контрол върху информацията и медиите.

Опити за поемане на контрол над университетите.

Създаване на култ към личността.

Използване на властта за лична изгода.

Манипулиране на закона с цел оставане на власт.

Кънев подчертава, че според статията, Тръмп "упражнява власт по начин, невиждан от никой предишен президент, често в открита конфронтация със закона". Действията му са описани като част от "авторитарната игра", включваща натиск върху медиите, разследвания срещу опоненти и използване на военни сили за потушаване на протести. Въпреки че САЩ все още не са автокрация от типа на Русия или Китай, тези тенденции служат като сериозно предупреждение.

Европейският отговор и войната в Украйна

Според анализа на Кънев, Европа е успяла да се адаптира към "характеропатията на Тръмп" и да я използва в контекста на войната в Украйна. Той твърди, че Европа е експлоатирала желанието на Тръмп да се представи като най-влиятелния световен лидер и миротворец.

Първоначално, според Кънев, планът на Владимир Путин е бил да използва Тръмп, за да наложи на украинския президент Володимир Зеленски "руски мир" при условията на Кремъл. Многократният натиск от страна на Тръмп върху Зеленски обаче не е довел до резултат. Това е поставило Тръмп пред избор: или да се откаже от ролята на миротворец, или да съдейства за мир, но при европейско-украинските условия.

"Проект 2025" и бъдещето на американската демокрация

В коментара си Кънев споменава и "Проект 2025", който описва като потенциална "последна фаза... за закриване на американската демокрация". "Проект 2025" е подробен план, разработен от консервативния мозъчен тръст Heritage Foundation, който цели да подготви и екипира бъдеща консервативна администрация за мащабни реформи във федералното правителство. Планът предвижда засилване на президентската власт, поставяне на независими агенции под пряк контрол на Белия дом и назначаване на лоялни кадри в цялата изпълнителна власт.

Кънев завършва с надеждата за развръзка в Украйна преди евентуалното задълбочаване на тези процеси в САЩ, като намеква за сериозните последици, които ерозията на американската демокрация би имала за целия свят.

