Може ли Европа да надхитри Путин, използвайки егото на Тръмп?

Икономическият и политически анализатор Евгений Кънев представи в свой коментар резюме на статия на "Ню Йорк Таймс" за ерозията на демокрацията в САЩ, като същевременно очерта как тези процеси, свързани с Доналд Тръмп, се отразяват на войната в Украйна и на глобалната демокрация.
В публикацията си Кънев се позовава на фундаментална статия на редакционния съвет на "Ню Йорк Таймс", изготвена след консултации с експерти по демократичните процеси. В нея се идентифицират 12 признака за свличането на една държава към автокрация. Според анализа на американското издание, Съединените щати показват регрес по всички 12 показателя в различна степен.
"Авторитарната игра" на Доналд Тръмп
Ключовите маркери за ерозия на демокрацията, изброени в статията, включват:
- Заглушаване на несъгласието и свободата на словото.
- Преследване на политически опоненти.
- Игнориране на законодателната власт.
- Използване на военни за вътрешен контрол.
- Пренебрегване на съдебната власт.
- Обявяване на фалшиви национални извънредни ситуации.
- Клеветене на маргинализирани групи.
- Контрол върху информацията и медиите.
- Опити за поемане на контрол над университетите.
- Създаване на култ към личността.
- Използване на властта за лична изгода.
- Манипулиране на закона с цел оставане на власт.
Кънев подчертава, че според статията, Тръмп "упражнява власт по начин, невиждан от никой предишен президент, често в открита конфронтация със закона". Действията му са описани като част от "авторитарната игра", включваща натиск върху медиите, разследвания срещу опоненти и използване на военни сили за потушаване на протести. Въпреки че САЩ все още не са автокрация от типа на Русия или Китай, тези тенденции служат като сериозно предупреждение.
Европейският отговор и войната в Украйна
Според анализа на Кънев, Европа е успяла да се адаптира към "характеропатията на Тръмп" и да я използва в контекста на войната в Украйна. Той твърди, че Европа е експлоатирала желанието на Тръмп да се представи като най-влиятелния световен лидер и миротворец.
Първоначално, според Кънев, планът на Владимир Путин е бил да използва Тръмп, за да наложи на украинския президент Володимир Зеленски "руски мир" при условията на Кремъл. Многократният натиск от страна на Тръмп върху Зеленски обаче не е довел до резултат. Това е поставило Тръмп пред избор: или да се откаже от ролята на миротворец, или да съдейства за мир, но при европейско-украинските условия.
"Проект 2025" и бъдещето на американската демокрация
В коментара си Кънев споменава и "Проект 2025", който описва като потенциална "последна фаза... за закриване на американската демокрация". "Проект 2025" е подробен план, разработен от консервативния мозъчен тръст Heritage Foundation, който цели да подготви и екипира бъдеща консервативна администрация за мащабни реформи във федералното правителство. Планът предвижда засилване на президентската власт, поставяне на независими агенции под пряк контрол на Белия дом и назначаване на лоялни кадри в цялата изпълнителна власт.
Кънев завършва с надеждата за развръзка в Украйна преди евентуалното задълбочаване на тези процеси в САЩ, като намеква за сериозните последици, които ерозията на американската демокрация би имала за целия свят.
