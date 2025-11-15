Деница Сачева се отрече от думи по адрес на Спецов: Защо човек, "ощетил държавата", продължава да бъде шеф на НАП?

От "Нова телевизия" припомниха на Деница Сачева от ГЕРБ нейни думи от 2021 г., с които остро критикува ръководителя на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов. Точното изречение е: "Затова питаме - защо Румен Спецов продължава да бъде шеф на НАП и как човек, който е ощетил държавата, искат да ни бъде представен като човек, който, едва ли не, се грижи за приходите на държавата?".

Препратката бе направена във връзка с решението на управляващата коалиция да назначи Спецов за особен управител на "Лукойл" в България, който да може да се разпорежда с активите на компанията в период на получена дерогация от санкциите на САЩ: Минало и настояще: Управляващи и опозиция в сблъсък за Румен Спецов и "Лукойл".

Реакцията на Деница Сачева

Бившият социален министър Сачева се оправда с това, че сега управляващите са се "запознали с фактите и обстоятелствата" около тези твърдения, които тогава са били направени. "Разбрали сме за какво става въпрос и сме се убедили, че нямаме съмнения около експертизата му", допълни тя. И цитира числа - че 7,726 млрд. лв. повече приходи са събрани в първото 9-месечие на 2025 г. в сравнение със същия период за миналата година, което говори за успех на Спецов начело на НАП.

"Името на Румен Спецов е коалиционна кандидатура", отчете тя.

Снимка: БГНЕС

Коментарите ѝ преди четири години, след като Спецов бе назначен в НАП от Асен Василев от ПП, включваха още: "Крайно време е президентът Румен Радев да отговори на този въпрос за 1,5 милиона лева и да каже докога ще прикрива Румен Спецов. Каква е ролята на Румен Спецов и защо е толкова незаменим? Защо Румен Радев не коментира тази тема? Крайно време е Румен Спецов да бъде отсранен".

Думите ѝ бяха във връзка с данъчната проверка на фирмата на шефа на НАП.

