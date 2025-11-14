Любопитно:

Кой е Румен Спецов - предложен за особен управител в "Лукойл"?

14 ноември 2025, 14:22 часа 487 прочитания 0 коментара
Румен Спецов е номинацията на управляващите за особен управител в "Лукойл", стана ясно след брифинг в Министерски съвет след Съвета по сигурността. Кандидатурата му ще бъде утвърдена от Министерски съвет, като идеята е тя да бъде вписана в Търговския регистър и няколко дни преди влизане в сила на санкциите той да влезе във владение в рафинерията. Знаем, че от май 2021 г. с кратки прекъсвания Спецов е изпълнителен директор на НАП. Той беше назначен на поста от кабинета на Кирил Петков, а след това освободен от служебното правителство на Гълъб Донев и върнат по време на сглобката през юни 2023, като заема поста шеф на НАП и досега. 

Още за биографията на Спецов

Румен Спецов е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. 

Съгласието в коалицията

От думите на министъра на икономиката Петър Дилов стана ясно, че управляващата коалиция е съгласна с номинацията на Спецов.

"Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения", заяви Дилов. 

Стана ясно, че Спецов е дал съгласие, тъй като няма как Министерски съвет да гласува кандидатура без такова. ОЩЕ: Румен Спецов е предложението за особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова
