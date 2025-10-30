Мълчанието на ИТН: Бюджетът е на ръба, Пеевски е във властта, а Бачев е в гей скандал

На нито една от политическите партии не ѝ се ходи на избори. Това заяви пред БНР Евелина Славкова, социологическа агенция "Тренд". Тя смята, че ротацията на председателя на Народното събрание е потушила напрежението в кабинета, но само за момента.

"Официалното включване на "ДПС-Ново начало" във властта би имало много по-големи шансове да взриви тази коалиция, отколкото това, че БСП се разделиха с поста председател на НС".

Славкова обаче допуска, че темата за бюджета ще събуди тежки разговори. "И в управляващата коалиция, и в опозицията. Има недоволни от това, което е известно в публичното пространство. Със сигурност ще има напрежение. Но не съм сигурна, че това ще изведе хората на улиците и не мисля, че ще доведе до големи отстъпки. Има голям дефицит и бюджетът трябва да изглежда добре в контекста на присъединяване на България към еврозоната. Ще бъде сложна ситуация в парламента.

Най-малкото има базови договорки за това какво ще представлява този бюджет. Всеки от управляващото мнозинство ще се опита да сложи нещо свое, за да може да го разкаже на избирателите си. БСП най-вероятно ще искат някакви отстъпки, така че да не изглеждат големите губещи в тази политическа ситуация.

Снимка: Actualno.com

Балансите в мнозинството

ИТН запазиха много дълго мълчание, а и са в сложна ситуация заради скандала около министъра на културата. Всеки от управляващото мнозинство сега ще вдигне ръка и ще каже "Благодарение на нас има правителство, ще има бюджет". Истината е, че всяка една от политическитпе партии има своята заслуга.

Загряването на Румен Радев около тъч линията със сигурност също сплотява".

Славкова коментира и случващото се около "Лукойл". "България ще се съобрази със световната тенденция. Най-вероятно ще бъде продаден". Тя се надява държавата да разполага с необходимите и предвидени по закон запаси от горива, за да не се стигне до криза, която би могла да "взриви" ситуацията.

