Ефектът на доминото: Еврото ли докара инфлацията

Еврото ли докара инфлацията? По тази тема анализ прави Велин Пеев, експерт по международни икономически отношения.

"Днес излязоха данните за инфлацията в държавите от ЕС към месец април. И тя е най-висока в… Румъния (9,5%). Която не само, че не е в еврозоната, но има напълно независима парична политика и разполага с всички инструменти да бори инфлацията, за разлика от България докато беше във валутен борд. На второ място е България с 6%. На трето - Хърватия (5,4%), която прие еврото преди цели 3 години. Следва Люксембург (5,2%), която е от държавите, които първи въведоха еврото преди 24 години", пише Пеев.

Еврозоната е без особено значение

По думите му се оказва, че няма особено значение дали и кога държава е приела еврото, за да страда от висока инфлация.

"Какво причинява инфлацията в България тогава? Няколко отговора. На първо място кризата с цените на петрола и природния газ заради войната в Иран. Българската икономика е от по-неефективните енергийно, т.е. използва повече енергия на единица продукция от други. Съответно повишаване на цените на енергията я удря по-силно. Енергийните цени са глобални, докато доходите у нас са по-ниски отколкото в другите държави от ЕС, затова и поскъпването на енергията има по-голям ефект върху нашата потребителска кошница", коментира още експертът.

Според него има и фактори, които са си местно производство:

Нестихващо изливане на кредити в икономиката, което налива масло в огъня. Повече кредити - повече потребление и инвестиции - прегряване на икономиката - инфлация.

Увеличени държавни разходи, които наливат масло в същия огън.

И нещо изцяло законодателно: налагането на тавани на цените от 8 август 2025 г. заради въвеждането на еврото естествено уплаши частния сектор, който реши за всеки случай превантивно да вдигне цените, с което бутна първата плочка на доминото, след което останалите вдигаха с аргумента "Всичко поскъпва".

"Ясно е, че за хората, които не се интересуват от икономика, очевидният виновник е новият фактор - еврото. Впрочем висока инфлация в България имаше и съвсем наскоро - през 2022 г., а тогава все още валутата беше лев. Отговорът обаче е много по-сложен", категоричен е той.