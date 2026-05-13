"Усещане за кашкавал": Няма нужда от пазари и регулатори за цените, сайт за усещания е достатъчен

Силно одобрявам радевата политика за борба с цените. Даже се чудя защо толкова години сме се мъчили с пазари, регулатори, проверки, картели, КЗК, ДАНС, НАП, министри и други декоративни растения. Решението било просто: САЙТ.

Това коментира иронично русенецът Теодоси Досев по отношение на мерките, предприемани от правителството, за борба с инфлацията и високите цени.

"Министерството на икономиката щяло да списва страничка за справедлива цена. Там гражданинът ще влиза и ще гледа колко би трябвало да струва даден продукт при нормално функциониращ пазар без изкривявания. Прекрасно. Тоест сиренето в магазина е 14 кинта, но на сайта Гечев ще ни обясни, че при нормални обстоятелства би трябвало да е 6. И всичко ти е на шест. Не си купил по-евтино сирене, но си придобил правилно усещане. А у нас усещането е важно. Нали дълги години имахме само усещане за корупция. Сега ще имаме усещане за кашкавал", обяснява Досев и отново хвали иронично държавата.

Мярката с усещането - повсеместна

Той обаче предлага методът да се разшири.

"Министерството на правосъдието да направи портал за справедливо правосъдие. Влизаш, казваш си болката и виждаш кога би трябвало да приключи, ако съдебната система не беше развъдник за джуджета и прасета. Реално - около 11 години. Нормално - 6 месеца. Разликата е рушвет за менажерията", пише той.

"Регионалното да направи сайт за справедлив път. Няма нужда от ремонти. Влизаш и четеш как би трябвало да изглежда участъкът при нормално функциониращ асфалт без изкривявания. Тук трябва да има мантинела. Там - знак. По средата - път. Дупката остава. Усещането е европейско", допълва още Досев.

Сред другите му предложения са демографията да бъде борена със справедлива раждаемост, туризмът - със справедлива почивка, а безработицата - със справедлива заетост.

Досев предлага като цяло Министерски съвет да обедини цялата тази стратегия, разкривайки сайт УСЕЩАНЕ.gov.bg.

"Избираш проблем. Получаваш нормална версия на държавата. Цените са справедливи. Пътищата са проходими. Децата се раждат. Работа има. Правосъдието работи. Морето е достъпно. Само не затваряй сайта. Навън е България", пише още русенецът.