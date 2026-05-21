Офертите да си купите матурите през 2026 година: ГДБОП с интересни данни за отговорите

21 май 2026, 8:48 часа
Снимка: БГНЕС
От 50 до 200 евро – това е цената на ключа за матурите според репортаж на bTV, който се опира на данни от групи в Телеграм. Плащането се прави с криптовалута, а "гаранцията" е "човек от министерството", който давал всички варианти – за да препишеш, трябвало да сложиш бръмбар на телефона си и някой да ти подсказва в радиус от 10 километра. Има и обещание парите да бъдат върнати, "ако мачът не излезе". Само че когато бъде платено за ключа, цялата комуникация с продавача изчезва – заедно с парите ти - Още: Отговорите на матурата по български език и литература за 12. клас за 2026 г. (ОБНОВЯВА СЕ)

Киберекспертът Ясен Танев коментира, че става въпрос за два вида престъпления – кражба на пари т.е. финансови измами и за престъпление по служба, ако действително се продават истинските отговори на матурите. От ГДБОП посочват, че "в огромна част от случаите" става въпрос за измами, говорейки, че следят доста групи в социалните мрежи, където уж се продават отговорите на матурите. Обаче впечатление направи, че нито ГДБОП, нито Танев казаха, че е напълно невероятно да си купиш истинските отговори - от полицията не коментираха дали са хванали действително някой да продава верни отговори за която и да е матура през тази година.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
