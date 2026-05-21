Откритието на века: Археолози откриха потънал град, който вече сравняват с Атлантида

На дъното на езерото Исик-Кул в Киргизстан археолози откриха останки от средновековен град, който вече е сравняван с легендарната Атлантида. Учените казват, че това може да е едно от най-важните археологически открития през последните години.

Потъналият град, който учените сравняват с Атлантида

По време на подводно проучване през есента на 2025 г., международна експедиция откри подводни улици, обществени сгради, жилищни райони и мюсюлманско гробище. Руините се намират на дълбочина само на няколко метра от северозападния бряг на езерото, съобщава Earth. Според учените градът е възможно да е потънал под вода след мощно земетресение в началото на 15 век.

Водолази са изследвали четири обекта на дълбочина от един до четири метра. С помощта на подводни дронове те са създали подробни карти на разрушени сгради, стени и дървени конструкции.

Археолозите открили стени от печени тухли, воденичен камък и останки от голяма конструкция, вероятно използвана за обработка на зърно. Открити са и декоративни елементи, показващи съществуването на обществени сгради – вероятно джамия, баня или медресе.

Според изследователите градът е бил важен търговски център на един от маршрутите на Великия път на коприната. През региона са преминавали караванни пътища, свързващи долините Талас и Чуя с езерото Исик-Кул. Тук са се транспортирали коприна, метали и стоки, а също така са се разпространявали религиозни идеи.

Археолозите проявили особен интерес към открито под вода мюсюлманско гробище с размери приблизително 300 на 200 метра. Погребенията датират от 13-ти и 14-ти век. Телата са били положени според ислямската традиция - на дясната страна, с лице към Мека. Екип от учени извадил останките на две тела - мъж и жена - за изследване.

Учените вече са започнали анализ на дървените конструкции и почвата. Това ще помогне да се установят точните дати на построяването, разрушаването и наводняването на града.

Изследователите смятат, че откритието може да хвърли светлина върху историята на средновековните цивилизации в Централна Азия и да разкрие как религиите, търговията и начинът на живот са се променяли сред народите в региона.

Според археолозите, това, което сега изглежда като разпръснати руини по дъното на езерото, един ден може да се превърне в пълна карта на древен град, пълна с улици, работилници, религиозни сгради и жилищни райони.

