Кабинетът "Радев":

Земетресение стресна Неапол

21 май 2026, 9:12 часа 915 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Земетресение стресна Неапол

Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района на Флегрейските полета, вулканична област на няколко километра от Неапол, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV), цитиран от Франс прес и БТА.

Земният трус е бил регистриран в 5:50 ч. местно време (6:50 ч. българско) на дълбочина 3 километра.

Епицентърът му е бил в живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част Неаполитанския залив и административната област на Неапол.

Още: Две земетресения стреснаха Сърбия

След първото земетресение е последвал вторичен трус с по-малка интензивност в 5:57 ч. местно време (6:57 ч. българско).

Флегрейските полета, обширна вулканична зона с около 30 кратера, посещавана от туристи от цял свят, където изригване преди 40 000 години е повлияло на климата на планетата, тревожат местните жители и учените поради възобновяване на тяхната активност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според учените това се дължи на газовете, изхвърляни от магмата, които оказват натиск върху повърхността и разпукват земята.

Още: Силен вторичен трус разклати остров Крит

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Земетресение Неапол щети магнитуд
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес