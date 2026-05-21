Черешите са лукс: Производители бият тревога за огромна разлика между изкупна и пазарна цена

Производители алармират за сериозна спекула с цената на черешите. Те твърдят, че търговците изкупуват продукцията им на цена под 1.5 евро, а след това ги продават на цена между 9 и 10 евро. Родните производители се оплакваха и от нерегламентиран евтин внос, който допълнително срива цената на продукцията им.

ОЩЕ: Злато ли си купуват или череши: Хърватите са недоволни от цените

Оплакванията

"Има спекула с цените. Нашата продукция не може да се продаде", оплака се в ефира на Нова телевизия Гергана Дечева, земеделски производител от района на Брестовица.

"Питаме се на каква цена трябва да се продават нашите череши, за да можем поне да покрием разходите си и все пак да реализираме някаква печалба?", попита друг производител.

Заместник-председателят на Обединени земеделски производители Иван Гюров коментира, че големият проблем със спекулата в цените идва от крайните търговци. "Голямата разлика в цената идва от звеното магазини. Ако черешата от овощната градина излиза на цена от 2 евро, в склада на борсата ще бъде 2,50 евро, а в магазина виждаме, че цената стига и до 10 евро", обясни той.

ОЩЕ: Производители на череши алармираха, че са ощетени при компенсациите за измръзнали площи

По думите му това е започнало миналата година с късните сортове грозде. "Хиляди тонове продукция остана необрана. Има огромен безконтролен нерегламентиран внос. След влизането в Шенген и отпадането на граничния контрол огромно количество бусове от Благоевградски, Кюстендилски, Гоцеделчевски регион влизат в Гърция, купуват продукция без никакъв контрол и продават на борсата. Това са хора, които масово се регистрират като земеделски производители", посочи Гюров.

ОЩЕ: Половината овошки измръзнаха: Задава се нова криза с българската продукция

Производителите настояват за контрол и проверка на вноса.

Черешопроизводителите се заканват, че ако изкупната цена остане 1,50 евро за килограм, да не започнат беритба.