24-ма представители на българската култура получиха "Златно перо" (СНИМКИ)

"Кантус Фирмус" и галерия "Макта" присъдиха своите 24 отличия "Златно перо" на тържествена церемония, която се състоя на 19 май в Сити Марк Арт център в София. Наградите бяха раздадени за 31-ви път и спазиха традицията всяка година да предшестват най-светлия български празник 24 май. Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност бе отбелязан с присъствието не само на настоящи и бивши лауреати на почетния знак, но също официални лица, хора от културния елит, представители на медиите и публика.

Фотограф: Петър Петров

С елегантната златна брошка, изработена от 24-каратово злато под формата на писец, бяха удостоени 24-ма представители на българското изкуство и култура, сред които и носителят на специалната награда на Радио Класик А, традиционно определяна от аудиторията на медията. Лауреат на "Златно перо – награда на слушателите на Радио Класик А" стана младият пианист с вече изградено международно име Емануил Иванов, който беше избран в онлайн гласуване. "С голяма радост искам да изкажа своята благодарност за наградата ми "Златно перо", защото винаги е много приятно, когато целият труд, който ние музикантите полагаме, бива оценен толкова високо", сподели той.

Учредено през 1996 г. от "Кантус Фирмус" и галерия "Макта", отличието "Златно перо" присъства повече от три десетилетия в културния живот на България, като знак на уважение и подкрепа към съвременните създатели на българската култура. За поредна година церемонията по връчването на почетния знак се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община и е част от Календара на културните събития за 2026 г.

Отличените през 2026 г.

Тази година със "Златно перо" бяха удостоени музиканти, актьори, писатели, художници, журналисти и културни мениджъри – личности, институции и екипи от хора, които години наред пишат съвременната българска културна история. Носители на почетния знак станаха: актьорът Явор Милушев, журналистът Бойко Василев, Международният музикален фестивал "Варненско лято", от чието създаване се навършват 100 години, диригентката Деляна Лазарова, Националната художествена академия, основана преди 130 години, актьорът Павел Поппандов, поп певецът Веселин Маринов, Кино "Влайкова" за неговата 100-годишнина, поетесата, журналист и културен мениджър Диана Саватева, художникът Любомир Савинов, тромбонистът и председател на СБМТД Станислав Почекански, две емблематични музикални радиостанции – Радио Z-Rock, което навършва своите 20 години и Jazz FM радио, празнуващо четвърт век ефирно присъствие, оперната певица Светлина Стоянова, джаз музикантът контрабасист Димитър Карамфилов, писателят изкуствовед Димитър Пампулов, цигулковият педагог Людмила Иванова, писателката Виктория Бешлийска, директорът на Драматичния театър "Гео Милев" в Стара Загора Светла Тодорова, актьорът Иван Бърнев, Националният дворец на културата, честващ 45 години от създаването си, режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, актрисата Койна Русева и пианистът Емануил Иванов.

Фотограф: Петър Петров

"Тази вечер не е просто церемония. Тази вечер е признание. Поклон. Аплодисмент към онези, които с талант, смелост и сърце превръщат културата в памет, а изкуството – във вечност". С тези думи започна церемонията, чиито водещи бяха оперната певица Гергана Николаева и журналистът Симеон Иванов, а още в началото прозвуча химнът на българската просвета "Върви, народе възродени!" по стиховете на Стоян Михайловски и музиката на Панайот Пипков. Бяха излъчени и два специални поздрава, отправени от двама ярки носители на "Златно перо": директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов и любимият на поколения поп певец Васил Найденов.

Всеки от наградените бе представен с предварително изготвена видеовизитка, а тези, които не успяха да дойдат лично в залата, осигуриха присъствието си с предварително заснето видео. За да връчат награди, на сцената излязоха министърът на културата Евтим Милошев, директорът на "Кантус Фирмус" и съучредител на наградите Васил Димитров, пианистът Людмил Ангелов, народната певица Гуна Иванова, телевизионните журналисти Марина Цекова и Драгомир Драганов, доц. Георги Лозанов, актьорът и музикант Стефан Вълдобрев и Диян Стаматов, председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС на Столична община.

Фотограф: Петър Петров

"За мен е чест и привилегия в навечерието на 24 май да бъда част от тази церемония и да връча почетния знак на личности, които имат дълбоко място в българската култура. Личности, които бих нарекъл рицари на словото", каза министърът на културата Евтим Милошев. Той връчи първото "Златно перо" на актьора Явор Милушев, чиито думи от сцената бяха: "В трудно време празнувахме Априлското въстание. Дара вдъхна сили на мало и голямо, както направи Райна Княгиня. Нека да живее и пребъде во веки веков родното отечество България. Амин!" Веднага след него журналистът Бойко Василев сподели, че възприема тази награда като дълг и я обвърза с химна "Върви, народе възродени!": "Винаги съм смятал, че има един гениален стих на Стоян Михайловски, който може да бъде девизът на България. И той е:"„Върви към мощната просвета".

Да връчи отличието на ММФ "Варненско лято" на сцената излезе Васил Димитров, който каза: "100 години за един фестивал са страшно много. Фестивалите по принцип са много важна част от културата на една държава, но да имаш фестивал на 100 години – завиждам ви, Варна! Не само, че това е най-старият фестивал в България, но е и един от най-старите в Европа. Само Залцбургският фестивал е с шест години по-голям", подчерта той. Павел Попов, доскорошен заместник-кмет на община Варна с ресори "Образование" и "Култура", и настоящ депутат, прие наградата с думите: "Това, на което ни учат тези мъдри хора, които са знаели как се прави културна политика преди 100 години, е, че да имаш образец не означава да си имитатор. Те са имали волята Европа да бъде в България. И това, което са направили преди 100 години, е довело до там, че за Варна никога повече не може да се говори като за културна провинция".

Още: Изкуството като еликсир на младостта: Как творчеството ни подмладява?

Диригентката Деляна Лазарова сподели във видео обръщение: "За мен е огромна чест да получа "Златното перо". Благодаря на всички колеги, учители, приятели, на цялото ми семейство и на публиката за подкрепата, и за вярата в мен като артист. Музиката има смисъл, само когато е споделена", а мецосопраното Светлина Стоянова, на която в момента ѝ предстои дебют в Кралската опера в Лондон, отправи посланието си от залата на прочутия оперен театър: "Чувствам се огромна късметлийка, че в навечерието на най-светлия български празник получавам това огромно признание и в същото време имам възможността да представя родината си на тази прекрасна голяма оперна сцена!" Актьорът Иван Бърнев също не успя да присъства, поради ангажимент на сцената, а във видеото си той каза: "Както знаете, предназначението на актьора не е да взима награди, а да играе на сцената. Сега аз съм на сцената на "Театро" и в този миг, вероятно по същото време, произнасям думички като: животът е прекрасен!"

Получавайки наградата за 130-годишнината на Националната художествена академия, нейният ректор проф. Георги Янков припомни как в началото на церемонията актьорът Явор Милушев е говорил за Априлското въстание от 1876 г. "Само 20 години по-късно – помислете си, само някакви 20 години – и тук решават да правят рисувално училище! Много хора и тогава са казали: "Е, това ли е сега най-важното?" Но въпреки това е надделяло мнението да бъде създадена една от първите институции, която повежда България към европейския ѝ път и днес я прославя по целия свят". А художникът Любомир Савинов назова един от проблемите в гилдията: "Не само създаването на художествени произведения, а и тяхното съхранение – това е огромен нерешен проблем", заяви той.

Фотограф: Петър Петров

"Тази награда и компанията, в която попадам – на елитни интелигентни личности, ме карат да се чувствам още по-задължен и да продължа по начина, който възпита в мен големият български композитор Тончо Русев", призна Веселин Маринов. "Обещавам ви, че ще продължа да следвам този висок критерий, колкото и да е трудно днес българската популярна музика да отстоява своите традиционни мелодични и качествени позиции".

"Знаете какво означават читалищата за нашата България", сподели от сцената Олег Ковачев, един от двигателите по съживяването на вече 100-годишното Кино "Влайкова" и председател на настоятелството на читалище "Антон Страшимиров – 1926". "Искам тук да благодаря на хилядите човеци, които през тия 100 години са работили за читалището. Казвам "човеци", защото хората, които работят, за да разпръскват светлина, знание и култура, трябва първо да са човеци".

Диана Саватева, зам.-кмет по "Култура" в Община Бургас, поздрави както колегите си от Варна с приза за "Варненско лято", така и Художествената академия, която има филиал в Бургас. Тя посочи: "Културен Бургас е видим, а всички ние с отделните региони създаваме една обща културна карта."

Фотограф: Петър Петров

Z-Rock е радиото, което тази година празнува 20 години, а Jazz FM радио става на 25. Спас Шурулинков, програмен директор на Z-Rock, благодари от името на всички свои колеги – "едни по-шумни хора", а Елена Розберг увери, че като личности и като екип те успяват да "формират един добър естетически музикален вкус". Към Jazz FM се обърна Георги Лозанов с думите: "Джазът е музика на свободата, която възпитава у хората именно свобода. И затова е имало периоди, когато тази музика не е могла да се разпространява свободно в България. Но сега имаме цяло радио, посветено на джаза и на свободата!" Светослав Николов, програмен директор на радиото, бе категоричен: "Тази музика трябва да присъства в нашата среда! Благодарим на основателите на радиото и на всички, които през всичките тези 25 години, или вече четвърт век, сме заедно и заедно градим история". Таня Иванова от предаването "Следобедни импровизации" допълни: "Благодаря на хората, които преди 25 години повярваха в мен и ме научиха как се прави радио. Джазът е един от моите най-големи учители".

За писателката Виктория Бешлийска наградата е преди всичко отговорност: "Имаме много време да мислим какво сме направили дотук, но трябва да мислим и какво ще направим от тук насетне и какво ще пишем с това Златно перо." На сцената излезе и пианистът Людмил Ангелов, за да поднесе приза на цигулковия педагог Людмила Иванова и се обърна към нея с емоционални думи: "Педагозите са хората, без които никой от нас не би бил това, което е, а и не би достигнал до сцената и признанието на публиката. Г-жа Людмила Иванова е точно такъв човек – един изключителен педагог, създал страшно много цигулари, които са ни прославили". Самата тя изрази благодарността си към "Кантус Фирмус" за подкрепата към двама от нейните ученици – Олга Дойкова и Владимир Меранлиев от Бургаското музикално училище, които са печелили националните и международни конкурси, организирани от агенцията. "Това им даде криле и аз съм тук, заради тях!", възкликна Людмила Иванова.

Фотограф: Петър Петров

Националният дворец на културата и неговите 45 години бяха признати със "Златно перо", което Васил Димитров връчи на изпълнителния директор Андрияна Петкова с думите: "НДК е добър пример за културна инфраструктура". Получавайки почетния знак, тя сподели мислите си: "Какво сте вие, творците, без сцена? Защото тук има една симбиоза – вие не можете без сцена, а ние не можем без вас. Така че, тази инфраструктура е толкова важна, колкото сте важни и самите вие".

За режисьорските Кристина Грозева и Петър Вълчанов е много хубаво, че има такива награди, за да "напомнят, че културата не трябва да бъде с "отпаднала необходимост", както може би някои биха казали", по думите на Петър Вълчанов. "Ние не възприемаме себе си като културни дейци, а по-скоро като хора, изпълнени с много съмнения и творчески терзания. И точно затова сме изключително изненадани и трогнати от тази награда, която е голяма чест и отговорност", допълни Кристина Грозева. А актрисата Койна Русева, която успя да пристигне в залата буквално след края на свое театрално представление, каза: "Винаги е прекрасно, когато се обръща внимание на творците. Ние всяка вечер влизаме в различни образи и утре, например, е полюсно различно… Не знам как ще оживеем до края на този живот, но се надявам да се справим! Благодаря ви много за тази награда, благодаря и на моите учители, без които едва ли щях да съм тук".

Церемонията "Златно перо" поднесе и поредица от музикални изпълнения. Хорът на Софийските момчета при Народно читалище "Цар Борис III – 1928" с диригент Александър Митев откри вечерта с химна "Върви, народе възродени!", а после певците се представиха и с песента "Що ми е мило и драго" в обработка на Петко Стайнов. Две дуетни изпълнения на млади инструменталисти от Националното музикално училище "Любомир Пипков" внесоха друг нюанс в церемонията: арфистките Никол Самарева и Натали Михайлова с преподавател д-р Кохар Андонян изсвириха пиесата "Барок фламенко" от Дебора Хенсън-Конант, а Лазар Банев (кларинет) и Алекс Стойнев (саксофон) от класа по камерна музика на Росен Идеалов изпълниха Дует за саксофон и кларинет от Николай Ризов. В края на вечерта на сцената излезе и Академичният фолклорен хор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева, които изпяха "Мома Малъмка" от Николай Кауфман и темпераментната "Катерино Моме" от Георги Андреев.