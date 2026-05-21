Сърце под бронята: Как Педро Паскал пренаписа бащинството в "Междузвездни войни" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Франчайзът "Междузвездни войни" невинаги е бил щедър към образите на бащите. Достатъчно е да си спомним Анакин Скайуокър. Педро Паскал обаче успя да създаде един от най-топлите и човешки образи в тази вселена. В трите сезона на сериала "Мандалорецът" на "Дисни+", както и в "Книгата на Боба Фет", неговият герой Дин Джарин е мандалорски ловец на глави, чиято мисия го среща с малко зелено дете. Връзката между двамата се ражда почти мигновено и постепенно превръща Мандалореца от пазител на Грогу в негов партньор, а след това и в осиновител.

Тази връзка продължава да се развива в новия филм от вселената на "Междузвездни войни" - "Мандалорецът и Грогу", който излиза по кината на 22 май. В него двамата преследват имперски военачалници, а Грогу изненадващо сам влиза в ролята на защитник.

Паскал признава, че най-много го привлича контрастът между двамата герои. "От едната страна е това специално зелено създание, което е очарователно, с малки остри зъби, огромни уши като на Дъмбо, нокти и големи кръгли очи. То веднага те обезоръжава. От другата страна е мъж в броня от глава до пети, въоръжен до зъби. Интересното е, че не виждаш лицето му. Именно това го прави толкова внушителен, загадъчен и хладнокръвен", казва актьорът.

Паскал се връща към първата среща между Мандалореца и Грогу, когато Дин Джарин протяга пръст към люлката на детето, а Грогу го докосва.

"Само в този жест има нещо дълбоко човешко", казва той. "Веднага разбираш, или поне си припомняш, че под цялата тази броня тупти сърце."

"Това е най-хубавото в "Междузвездни войни". Там има всичко, което въображението може да създаде и което не съществува в нашия свят, но едновременно с това отразява света, в който живеем. Тази човечност и борбата за доброто винаги са били част от традицията на "Междузвездни войни", смята Паскал.

Кодексът на мандалорците, който не позволява сваляне на шлема пред живо същество, също помага образът на Дин Джарин да бъде разкриван постепенно, както пред зрителите, така и пред Грогу.

Първият път, когато Мандалорецът сваля шлема си в първия сезон, е за да оцелее. Тогава дроид го лекува след тежка травма на главата.

В предпоследния епизод на втория сезон той не се колебае да свали шлема си пред имперски скенер за лице, "защото трябва да го направи, за да спаси живота на детето", обяснява Паскал.

Във финала на сезона, когато Грогу се готви да замине, за да се обучава при Люк Скайуокър, Мандалорецът отново сваля шлема си. Този път го прави, за да се сбогува с него лице в лице.

За Паскал тези сцени са били сред най-интересните актьорски предизвикателства.

"Беше изключително любопитно да изиграя такава уязвимост", казва той. "Какво означава да се почувстваш толкова разкрит, емоционално и психологически? Напрежението е огромно, защото някой наистина те гледа в очите. Това беше много силен момент."

Извън екрана актьорът признава, че се радва на огромната популярност на своя "космически син", който печели публиката навсякъде, включително и на червения килим.

"Междузвездни войни" в детството на Педро Паскал

51-годишният Паскал е бил дете, когато излизат оригиналните филми от "Междузвездни войни".

"Спомнете си колко много обичахме R2-D2. А той беше нещо като подвижна кофа за боклук. Не искам да го обидя, разбира се, той е любимец на всички“, казва актьорът. "Гледах и "Гремлини" на кино. Гизмо е един от любимите ми герои от детството."

"За мен има нещо много носталгично, близко и красиво в това да гледаш как всички заедно се разтапят пред едно толкова чудесно измислено създание и герой", добавя Паскал, пише БГНЕС.