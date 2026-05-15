Много обиди, а после палачинката на "Евровизия" се обърна: Знаете ли какво е зад името ти да стои България?

Много неща се изписаха по повод на нашето участие в Евровизия! Много критики, много обиди, много коментари. После "палачинката" се обърна и започнаха пожелания за успех и сякаш всички станаха добронамерени към Дара и участието ѝ!

Това написа естрадната звезда Нели Рангелова, която пожела да коментира "нещо, за което никой не говори".

"Знаете ли как се чувства един изпълнител, когато излиза на огромна, световна сцена и трябва да се състезава с много певци от други държави? Знаете ли какво е чувството,когато чуеш името си и след него - България? Не знаят повечето от вас! Пулса ти е над 120,ръцете ти треперят,обзема те чувство на несигурност,колкото и да си уверен в себе си! Всичко това е не само от желанието да се докажеш, а и от това, че зад името ти стои - България!!!", написа певицата в своя профил във Фейсбук.

Още: ВВС: "Bangaranga" се е устремила към класиране в Топ 10

"Ако подкрепяте - подкрепяйте, няма нужда от излишни коментари"

"Всичко това съм го изживявала много пъти и знам какво е. Когато обявиха Дара снощи, това започна отново да ми се случва,сякаш аз бях на нейното място!! В такива моменти физически и емоционално певците сме на ръба! Пулса ти скача все повече и повече! Сърцето ти блъска и имаш чувството, че "умираш". С ръка на сърцето мога да кажа, че в нашата професия няма "дебелокожи" непукисти! Всички сме дълбоко емоционални и това влияе на всичко!", коментира още тя.

Нели Рангелова е категорична, че Дара се справи отлично и дори да е изпитвала всичко това, не ѝ е проличало на сцената.

"Така правят професионалистите! Не забравяйте никога, че и ние сме хора като всички Вас! Раними и емоционални! Но това не ни личи, когато сме на сцената! Казвам всичко това като изпълнител с над 45 г кариера на нашата и международната сцена! Така че.. каква била песента, как изглеждала, в какво била облечена, как била избрана… Всичко това е без значение, защото зад това стои - Човек! С душа, талант, красота и емоции!", пише още Нели Рангелова.

Още: Пъзелът е нареден: Ясно е под кой номер ще излезе DARA на финала на "Евровизия"

Според нея понякога една добра дума и насърчение играят огромна роля за самочувствието и представянето, без значение къде и кога.

"От моят опит за фестивалите мога да кажа, че едва ли съм превъзмогнала на 100% всичко това, независимо, че печелих! И до днес треперя! Изпълнителите сме тези, които сме и лицето и душата на песента! Понасяме и негативи, но получаваме обич! Така че замислете се малко и ако подкрепяте - подкрепяйте! Няма нужда от излишни мнения и коментари!! Успех на Дара и България в Евровизия 2026", завърши Нели Рангелова.