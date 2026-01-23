Оставката на Румен Радев:

Това национално предателство е "за хората", даже е "за човека" и неговия Магнитски

"Тайно, мишкувайки и с погазване на всякаква политическа логика и въпреки отявления, подчертан и очакван европейския бойкот на спорната инициатива на американския президент Доналд Тръмп за формирането на Съвет за мир под негово лидерство, България в лицето на премиера в оставка (излъчен от правителство изметено от улицата) официално се присъедини към тая работа. Присъединяването на България към безумната организаця (от която пак да подчертаем Европа страни) става без каквато и да е санкция, различна от договорка между петимата премиери (по Борисов)".

Това пише в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова по повод присъединяването ни в спорния нов международен орган на Тръмп и бурята от реакции у нас. Ето и цялата й публикация без редактораска намеса:

"Нещо повече, цялата процедура е задвижена и извършена тайно, за което говори и фактът, че няма и никакво официално съобщение до медиите, а решението на Министерския съвет било взето на подпис.

Впоследствие от Министерския съвет съобщиха, че в сряда българското правителство е дало мандат на Желязков за подписване на присъединяването на страната, а предстои и ратификация от българския парламент. "Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване", казва Желязков.

Тоя парламент, който уж ще дава санкция е формиран с изборни нарушения, документирани от Конституционния съд (гласуване за Пеевски на стотици бюлетини с един и същи почерк, например). Тоя парламент формира мнозинство, дирижирано директно от кабинет 222А (да не припомняме снимките на Зафиров, действията на ИТН по охраната на Пеевски и Борисов и проичие). Ратификацията ще одобряват Байрам, дето смята гражданите за мръшляци, Хамид, който искал да се изказва “преди Сульо и Пульо от незнайно къде”, Анна Александрова, която пляска опозицията през ръцете, за да не си взема думата. Не на последно място: действията на тоя парламент бяха пометени от гражданите. Хората вътре не следва да вземат решения с по-голямо значение от това дали да идат за хляб или не.

Това е национално предателство. То е “за хората”, даже е “за човека” и неговия Магнитски.

Впрочем, гледам ПР екипът на правителството се опитва да се противопостави на общественото възмущение със следния “аргумент” (ако изобщо на тая работа ѝ се вика така):”страшно нещо е хейтърът - хем не различаваш президента на Азербайджан Илхам Алиев от президента на Беларус Александър Лукашенко, хем се правиш на голям разбирач и “плюеш” на едро…”. Тук само искам да отбележа, че Тръмп обърка Белгия с Беларус и така я включи в своя Съвет за мир. Но Белгия не е Беларус и не е в него. България не е до Белгия, а е до Беларус."

