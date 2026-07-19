"Апартаментът ми е огромен, но искам и вашия": Гениално просто обяснение защо Русия винаги воюва с всички

Защо Русия се държи така с всичките си съседи? Защо руснаците са убедени, че те са най-уникални на света и всички им дължат уважение? А ако пък случайно някой не ги харесва, тогава го обявяват за нацист? Ето как ясно и достъпно е обяснил това потребителят във Фейсбук Шахин Шамил, като е използвал примера със съседи в жилищен блок:

"Съседите ми на площадката имат по-малки апартаменти от мен, така че са длъжни да ме слушат. Всъщност длъжни са да ми прехвърлят своите апартаменти. Те могат да живеят в тях, но аз ще бъда собственикът. И аз ще определям правилата за живот и поведение в тези апартаменти.

Аз освен това постоянно се гордея с факта, че моят апартамент е най-големият. Вярно е, че две трети от него са задръстени с боклуци и се нуждаят от ремонт, но това не е важно. Важното е, че апартаментът ми е огромен. Впрочем въпреки че е огромен, на мен все не ми стига място и постоянно се опитвам да си присвоя части от други апартаменти. В същото време хленча, че всички си мечтаят да завземат моя.

Освен това се разхождам из двора по гащи. И си изхвърлям боклука точно там, на двора. И никой не може да ми се меси, защото такива са традиционните ценности на моите предци.

Аз също така изисквам уважение от всички жители на сградата, на основание това, че прадядо ми някога е спасил други хора от пожар. И въпреки че ги е спасявал прадядо ми, аз изисквам да ме уважават мен.

Също така аз посочвам на всички, че съм абсолютно уникален, защото сред моите предци е имало писатели, музиканти, философи и учени, които са създали велика култура. Аз самият не знам почти нищо за тази култура, но въпреки това всички са длъжни да признаят моята уникалност.

Но знаете ли какво? Забелязвам, че жителите на сградата не ме харесват. Навярно защото ми завиждат. О, това е защото всички те са нацисти. Точно затова не ме харесват. Нима е възможно да има други причини?"

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI