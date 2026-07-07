Турция няма да се съгласи на пълно прекратяване на договора с "Боташ"?

Турската страна няма да се съгласи на пълно прекратяване на договора с "Боташ". Такава прогноза направи пред БНР Мартин Владимиров, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, след като стана ясно, че "Булгаргаз" и "Боташ" са се договорили за 15-месечно замразяване на договора.

България ще плаща само за реално използвания капацитет. През това време ще се водят преговори за нов договор при актуалните пазарни условия. Страната ни не плаща по договора от средата на 2024 година, напомни Владимиров.

Няма яснота дали турската страна се съгласява да ни опрости вече натрупания дълг, който е около половин милиард евро, отбеляза енергийният експерт.

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"И дали реално вървим към ново споразумение, или тупаме топката. В момента турската страна няма интерес да променя условията, но търси стратегически пробив в пазарите на Централна и Югоизточна Европа.

Най-разумното е тази сделка с "Боташ" да се използва, за да бъде привлечена Турция към Вертикалния газов коридор. Това е инициатива на САЩ, Гърция, България и Румъния за доставка на американски втечнен природен газ до терминалите в Егейско море и пренос до Централна Европа и Украйна".

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Това, което плащаме като такси в Турция, е три пъти по-високо, отколкото в Гърция, отбеляза още той. "Но ако наистина не плащаме останалите количества, които не използваме, това е добър напредък. На чисто оперативно равнище "Булгаргаз" ще получи глътка въздух. Но нищо повече от това, докато не се постигне трайно предоговаряне на условията".

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Тази година е ключова, защото Турция предоговаря условията по дългосрочните си договори за покупка на газ от Русия, посочи Владимиров.

"Това е изключителна възможност да се откъсне от своята зависимост от руски газ".

Той напомни, че до октомври 2027 г. ЕС би трябвало напълно да прекрати вноса на руски газ и българските институции би трябвало да се борят да не се допусне препиране на такъв.