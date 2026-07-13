"Демерджиев трябва да стигне до прокуратурата, не до сърцето ми": Бабикян за Пеевски

"Демерджиев трябва да стигне до прокуратурата, не до сърцето ми. Не знам дали е пътувала тази госпожа или госпожица от Конституционния съд - много е пикантно, но трябва да разберем дали този самолет и тези разходи за полетите декларирани ли са, или не. Този самолет деклариран ли е като негов, или не. Следят се парите, а не с кого е пътувал". Това коментира пиар експертът Арман Бабикян в ефира на NOVA NEWS по отношение на битката на МВР и лично на министър Иван Демерджиев с лидера на ДПС Делян Пеевски.

От своя страна в разговора журналистът Ружа Райчева подчерта, че полетът на Пеевски с Атанасова продава заглавия, но важното, което се случва, е разследването на Пеевски за изнасяне на пари с частни самолети в чужбина. Тя коментира още, че в момента се наблюдава засилен политически натиск по отношение на лидера на ДПС. "В момента има открити действия срещу Делян Пеевски от страна на "Прогресивна България". Ситуацията е много чувствителна и е важно да се каже, че лидерът на ДПС се разследва за недекларирано изнасяне на пари", заяви тя.

Още: Публична тайна е колко пари от КТБ са изнесени през ВИП-а на летището. Цялото задкулисие се е втурнало да спасява Пеевски

Снимка: Actualno.com

"Какви са отношенията на ГЕРБ с ПБ? Дали отказа на ПП-ДБ да работи по темата бюджет с Радев няма да принуди ПБ да се съюзяват с ГЕРБ по различни теми", попита Райчева.

"Повсеместната битка с олигархията не следва да се свежда до един човек", призова пък проф. Росен Стоянов.

Арман Бабикян насочи вниманието към бюджета като основен индикатор за управленските приоритети. "Основното, което се вижда в бюджета, е каква е политиката на едно правителство през следващата половин година", каза той.

Още: Иван Демерджиев се готви за главен прокурор, твърди Калин Стоянов

"В този бюджет управляващите признават, че те политики не реализират, а продължават политиките на предишните. Получава се един когнитивен дисонанс - от една страна се борят с олигархията, а от друга - продължават старите политики", коментира още проф. Стоянов.