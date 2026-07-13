Войната в Украйна:

"Демерджиев трябва да стигне до прокуратурата, не до сърцето ми": Бабикян за Пеевски

13 юли 2026, 15:58 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Демерджиев трябва да стигне до прокуратурата, не до сърцето ми": Бабикян за Пеевски

"Демерджиев трябва да стигне до прокуратурата, не до сърцето ми. Не знам дали е пътувала тази госпожа или госпожица от Конституционния съд - много е пикантно, но трябва да разберем дали този самолет и тези разходи за полетите декларирани ли са, или не. Този самолет деклариран ли е като негов, или не. Следят се парите, а не с кого е пътувал". Това коментира пиар експертът Арман Бабикян в ефира на NOVA NEWS по отношение на битката на МВР и лично на министър Иван Демерджиев с лидера на ДПС Делян Пеевски.

От своя страна в разговора журналистът Ружа Райчева подчерта, че полетът на Пеевски с Атанасова продава заглавия, но важното, което се случва, е разследването на Пеевски за изнасяне на пари с частни самолети в чужбина. Тя коментира още, че в момента се наблюдава засилен политически натиск по отношение на лидера на ДПС. "В момента има открити действия срещу Делян Пеевски от страна на "Прогресивна България". Ситуацията е много чувствителна и е важно да се каже, че лидерът на ДПС се разследва за недекларирано изнасяне на пари", заяви тя.

Още: Публична тайна е колко пари от КТБ са изнесени през ВИП-а на летището. Цялото задкулисие се е втурнало да спасява Пеевски

Снимка: Actualno.com

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Какви са отношенията на ГЕРБ с ПБ? Дали отказа на ПП-ДБ да работи по темата бюджет с Радев няма да принуди ПБ да се съюзяват с ГЕРБ по различни теми", попита Райчева.

"Повсеместната битка с олигархията не следва да се свежда до един човек", призова пък проф. Росен Стоянов.

Арман Бабикян насочи вниманието към бюджета като основен индикатор за управленските приоритети. "Основното, което се вижда в бюджета, е каква е политиката на едно правителство през следващата половин година", каза той.

Още: Иван Демерджиев се готви за главен прокурор, твърди Калин Стоянов

"В този бюджет управляващите признават, че те политики не реализират, а продължават политиките на предишните. Получава се един когнитивен дисонанс - от една страна се борят с олигархията, а от друга - продължават старите политики", коментира още проф. Стоянов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Арман Бабикян Делян Пеевски Иван Демерджиев
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес