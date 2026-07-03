Екокатастрофа над София: Могат ли станциите на РИОСВ да отчетат отровата от пожара?

При изгарянето на голямо количество PVC при пожара в двете халета с пластмаса "Екобулпак" на 1 юли в кв. "Република" край София, са били отделени във въздуха изключително токсични вещества, които няма как да бъдат измерени с мобилните станции на РИОСВ. Което означава, че уверенията на РИОСВ, че всичко е в норма и няма опасност за гражданите, не отговаря на истината. Това твърди потребителят Kamer Telalyan във Фейсбук, който пише, че има достатъчно познания по химия, за да повдигне този въпрос. Тук публикуваме пресподеленото му мнение без редакцията на Actualno.com да заема позиция по съдържанието му:

"Тъй като поназнайвам малко химия, няма как да не обърна внимание на фантастичните глупости, които така наречените институции започнаха панически да тиражират през половин час, по повод “липсата” на опасност след вчерашния пожар в завода за преработка на пластмасови отпадъци в кв. Република.

Когато всичките нефелници от РИОСВ излизат с данни, че замърсяването на въздуха в София и околностите е в нормата, тези данни са донякъде верни, но само за определени параметри, които биват измервани- ФПЧ (фини прахови частици), CO (въглероден монооксид), СО2 (въглероден диоксид), NO2 (азотен диоксид) и SO2 (серен диоксид). Това, че количеството на тези газове и прахови частици е в норма (ФПЧ тази сутрин бяха три пъти над нормата в района на Медицинска академия), не означава, че въздухът е годен за дишане, защото не е.

При изгарянето на PVC, се отделят изключително токсичните вещества бензен (C6H6), диоксини и фурани (вторични продукти при промишлено горене в среда с хлор), както и много въглероден монооксид. Количеството на отделените въпросни вещества няма как да се измери с мобилните станции, с които разполага РИОСВ, то се измерва само и единствено в специализирана лаборатория. Иначе казано, РИОСВ лъжат, че няма замърсяване на въздуха. Замърсяване има и то е голямо след като всеки един от нас тази сутрин е усетил мириса на изгоряла пластмаса във въздуха. Това е една екокатастрофа, чиято цена ще е твърде висока, защото въпросните вторични продукти при изгарянето вече попадат в почвата, а оттам и в селскостопанските животни и съответно в хората.

Къде са така наречените институции? Няма ги, разбира се! Малоумната система BG-ALERT трябваше още вчера да бъде задействана, за да се предупредят гражданите в следващите 24 часа да излизат навън само при необходимост задължително с маска FFP2 или FFP3, детските градини трябваше незабавно да бъдат затворени за 24 часа! Нищо от това не беше направено!"

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Пред Actualno.com инж. Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община, каза, че с мобилните станции може да се измери само бензен и че не знае дали е наредено да се направи анализ в специализирана лаборатория за други вредни вещества (описаните в публикацията), но ако има такъв анализ, ще трябват 1-2 седмици, докато бъде завършен. На 2 юли, в сутрешния блок на БНТ, той каза почти същото - че трябва специализиран анализ, за да бъдат отчетени редица вредни вещества във въздуха, не става с мобилни станции. Още: Горящо голямо количество пластмаса до София: Данни за качеството на въздуха