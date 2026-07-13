Публична тайна е колко пари от КТБ са изнесени през ВИП-а на летището. Цялото задкулисие се е втурнало да спасява Пеевски

Цялата задкулисна държава се е втурнала да спасява Делян Пеевски, заяви пред БНР Йово Николов, журналист от "Капитал".

"Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция "Национална сигурност", за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Той има много силно влияние там.

Системата PNR следи резервациите в авиокомпаниите. Въведена е през 2016 г. в България. Тя обаче не засяга, поне у нас, частните полети. Оттам идва разминаването между Десислава Атанасова и МВР. Но дори и при частните полети "Гранична полиция" трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни".

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Йово Николов обаче смята, че през ВИП-а на летището в София би могъл да мине човек, носещ куфарче с пари. "Публична тайна е, че през ВИП-а бяха изнесени много средства на Корпоративна търговска банка".

Николов посочи, че проблемът е в това, че прокуратурата не показва желание да разследва Делян Пеевски.

Снимка: Actualno.com

"Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски, беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме?!"

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Оставам с впечатлението, че Демерджиев е сам в тази битка срещу Пеевски, каза още Николов. Журналистът посочи и какви са очакваните резултати, до които би могло да доведе завръщането на Стоян Мавродиев, бивш директор на ББР, в България.

"Той е разследван за кредита от 150 млн. на Румен Гайтански. Но има още четири кредита, които са със същия статут – необслужвани. Единият е към "Булгартабак". Там нищо не се чува, а "Булгартабак" е пряко свързан с Пеевски.

Господин Мавродиев знае много неща. Той е част от всички тези процеси, които са се случвали в задкулисието в България. По тази причина не съм много сигурен, че ще бъде склонен да съдейства като каже някакви истини на разследващите".

"От действията на мнозинството в парламента виждам, че няма консенсус за някаква голяма промяна, точно обратното", смята той.