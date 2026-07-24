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"Претенция, облечена в простащина"

24 юли 2026, 12:33 часа 1027 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Претенция, облечена в простащина"

"Претенция, облечена в простащина" - с тези думи политологът Теодор Славев категоризира обидата, която отправи председателят на бюджетната комисия и главно острие на "Прогресивна България" Константин Проданов по адрес на бившия финансов министър Теменужка Петкова. В парламента той се обърна към нея с думите: "Г-жо Петкова, това, че сте си глътнала корема за моментна снимка, не ви прави модел".

По този повод, Славев написа в профила си в социалните мрежи:

"Теменужка Петкова най-вероятно заслужава да бъде разследвана за изгубената пътна карта за Турски поток, но селските шегички от парламентарната трибуна за външния вид на жена са недопустими. Това е същият просташки език, който демонстрират и Борисов, Рашидов, Назарян. В най-голяма степен ГЕРБ са виновни за опростачването на политиката. Списъкът е дълъг. Не виждам с какво се различават от "Прогресивна България", пише още той.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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