"Полша иска да ни денацифицира както Русия": Няколко стъпки пред Украйна

В навечерието на президентските избори в Полша реториката спрямо Украйна отново ескалира, отбелязват политически наблюдатели в Украйна. Украинският политолог Тарас Загородни публикува свой анализ във Фейсбук, в който с много сарказъм, но и горчивина говори за този процес, който тече в Полша, и отправя предупреждения какво следва да направят украинските власти още сега, а след това и като приключи войната, за да парират възможни неблагоприятни последици за Киев и за да не се повтори трагичната история с Русия. Защото, смята Загородни, Варшава е тръгнала по стъпките на Москва. Публикуваме в долните редове мнението на политолога.

Според него дори след като отминат изборите в Полша, този процес няма да спре, тъй като помага да се вдига рейтингът на президента Карол Навроцки. В него се включва дори и политическият опонент на Навроцки - Доналд Туск, защото не може да си позволи на този фон да изглежда "непатриотичен". Туск със запомнящи се думи по темата с национализма в Украйна (ВИДЕО)

Според Загородни няма смисъл Украйна да си губи времето да спори, нито да прави отстъпки в тази ситуация. Най-разумното е, според него, тя да защити интереса си и да не позволи да се случи онова, което десетилетия назад започна с Русия, когато Киев се съгласи да предаде ядрените си оръжия, а нататък - свидетели сме какво се случи.

"Трябва ли да правим отстъпки? Не мисля. Да се опитваме да угодим на всички - не сме 100-доларова банкнота, че да се харесваме на всички", казва той. Според Загородни сега спорът е за Украинската въстаническа армия (УПА), но утре може да е за всяко едно друго нещо, в зависимост от това какво ще реши да използва отсрещната страна.

"По същество Полша иска от нас "денацификация", докато Унгария настоява за "федерализация" подобно на ЛНР и ДНР, точно както направи Русия. След това ще почнат да ни казват какво да правим, към кои съюзи можем или не можем да се присъединим, както и да предадем оръжията си, за да не се страхуват от нас. Преживявали сме това и преди, когато се опитвахме да угодим на всички (дадохме оръжията си по искане на САЩ и не инвестирахме в ракети, защото на Меркел това не й се хареса, както впрочем и на САЩ). И след това получихме оръжейно ембарго от "гарантите" ни през 2014 г., а след това германският финансов министър, след като започна руската инвазия, каза на нашия посланик: "Какъв е смисълът да говорим с вас? Вас няма да ви има след две седмици". Благодаря, взели сме си поука."

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Какво смята политологът, че трябва да направи Украйна в тази ситуация?

"Първо и най-важно, изключете Полша от всички съвместни оръжейни проекти. В противен случай кой знае накъде ще се насочат след време ракетите, дроновете и т.н. (Припомняме, че Полша искаше да получи украинско ноу-хау и технологии за производство на бойни дронове, а в замяна да предаде на Украйна старите си изтребители MiG-29. Според информациите Украйна първоначално се е съгласила, но след това е отказала - бел. ред.). Твърде рано е да имат такива оръжия без наш контрол. Ако е възможно, изключете ги и от проекта "Фрея" – общоевропейска програма за противоракетна отбрана. Нали си имат фермери, Навроцки и ордени, могат да се справят и сами (препратка към протестите на полските фермери срещу евтиния внос на украинска земеделска продукция, както и към скандала, който се разгоря около отнемането от Навроцки на най-високото полско отличие, Ордена на Белия орел, от президента Володимир Зеленски - бел. ред.).

Нека поляците продължат да купуват американски оръжия, на три пъти по-висока цена, с които няма да могат да стрелят без разрешение от САЩ. Това е техен проблем, не наш. Най-смешното е, че поляците всъщност си мислят, че като харчат огромни ресурси за американски оръжия, ще вържат САЩ на своя страна. САЩ цинично ще ги изоставят и ще насочат вниманието си към Украйна, като по-сериозен играч, тъй като Украйна вече е по-независима от Полша, не е под техен контрол и може да причини хаос в половината Евразия, Африка и т.н. Това не е в техен интерес.

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След това, след като войната приключи, трябва да се справим и със заливането на нашия пазар от полски стоки. Не разбирам как така те толерират стоките им да бъдат докосвани от потомците на онези, които са ги подложили на геноцид. В това също трябва да се сложи ред (сарказъм на автора по отношение на противоречието от една страна да настояваш за геноцид над народа ти, от друга - да печелиш от търговия със страната, която е извършила този геноцид - бел. ред.)."

Загородни продължава:

"За какво трябва да благодарим на Навроцки?

Трябва да сме му благодарни, че разпали тази истерия сега, преди да се обвържем с Полша в съвместно производство на ракети и други подобни. Иначе щеше да се наложи да се тревожим какво може да ни падне на главите. Той доказа, че политиката на Унгария не е съвпадение, а закономерност. Всички тези "европейски ценности" и ЕС - това са глутница чакали, готови да се нахвърлят върху вас в момента, в който отслабнете дори малко. Скоро ще чуем оплаквания и от Румъния, точно както чухме от Унгария и Полша. Те усещат появата на нов играч, който ще превземе ресурсите, пазарите им, ще диктува волята си и т.н."

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Украинският политолог завършва с думите:

"Как се поддържат "добросъседски" отношения? Всъщност, най-добрите "добросъседски отношения"се градят върху страх и сила. Нищо не поддържа "добросъседските отношения" толкова добре, колкото това, че Украйна разполага със силна армия, разузнавателни служби, крилати ракети, балистични ракети, собствени дронове и потенциал да ви набие добре. Тогава изведнъж хората започват да се сприятеляват с вас. И то в обсега на вашите ракети. Колкото по-далеч летят вашите ракети, с толкова повече "приятели" изведнъж се сдобивате по света."