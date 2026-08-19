Методиев: По-дезориентиран, жалък и безавторитетен премиер, президент и министри не сме имали

"НАТО реагира на заплахите на Иран срещу България. Радев и Йотова, които ни вкараха във войната - не. Въпреки, че всички страни членки се обявиха против тази военна авантюра на Тръмп. По-жалки премиер и президент не е имало. Външната ни политика е абсолютен погром. А преди малко оперетният военен министър Димитър Стоянов обявява, че няма директна заплаха за България. НАТО казва, че ще реагира. Тези ни правят на маймуни". С този коментар бившият съветник на Румен Радев Калоян Методиев коментира статията на FT за потенциални заплахи от Иран срещу базата в Безмер.

"Иран директно определя България като заплаха. И вече 4 пъти предупреди, че включването във войната е акт на агресия. Днес Файнейшъл таймс поименно ни посочи като мишена. Единствената в Континентална Европа и в НАТО. Радев ни го причини", подчертава Методиев и припомня серия от медийни публикации на запад по адрес на българското правителство:

"Британският Гардиън сутринта определи Радев като десен популист, който иска да се прави на Орбан. Анализът е пълен с някои неточности, но е уловил основното: Радев е окачествен преди всичко като „непоследователен“, а външната му политика като „транзакционна“. Ключвото в текста е докъде може да извива ръцете на партньорите на България и на собствения си електорат!

Вчера руският външен министър Лавров предупреди Радев на дипломатичен език - "Познавам го добре". Явно не от общи срещи. Виждали са се един единствен път и то на голям форум в зала в Санкт Петербург през 2018. Руснакът добави, че е хубаво обещаното преди избори да се изпълнява и след това. Звучи като заплаха за поет ангажимент.

Германската преса го съсипа. Там се отметна за Райнметал.

Френската заради Киевската декларация. Ле Монд определи поведението на Радев като обидно.

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Успя да ядоса и Дания като на срещата на НАТО в Анкара се оказа единственият представител, който не защити Дания от претенциите на Тръмп да им анексира Гренландия. Било въпрос на самоопределение на местните жители.

Тръмп му нареди да се включи във войната срещу Иран с нота в петък вечер през посолството в София, което дори няма посланик. Още същия уикенд Радев взе решение на подпис на Министерски съвет. Едва ли е имало по-унизително и жалко включване в историята. На театрален слуга.

Полски министър уличи в лъжа твърденията на кабинета, че не са искали техни мигове. И там олекнахме.

Единствено от Анкара му се радват. Те са на чиста печалба. След "замразяването" на Боташ срещу нищо, по думите на самия Радев, от турската столица валят визити на турски министри. От тях разбираме, че е дал 33% от находището "Хан Тервел" и концесията на магистрала "Черно море". Без закон, без търг, крие се. Крие вече втори месец позорно и протокола към Боташ. Все едно няма да се разбере. Патетичен на Н-та степен", пише оше Методиев.

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"По-зле не е било. По-дезориентиран, жалък и безавторитетен премиер, президент и министри не сме имали. Не можеш да лъжеш всички навсякъде. Хем ни излагат, хем ни разпродават. Въпросът вече не е дали, а кога ще си ходят. Колкото по-бързо, толкова по-малко щети ще има", завършва още той.