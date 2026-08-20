Зимата на войната: Илиян Василев с анализ какво зрее под повърхността в Русия

Не очаквайте руската икономика да рухне бързо и внезапно. Не очаквайте обаче и да не се случи нищо – тези думи на уволнения водещ икономист на Внешекономбанк Андрей Клепач са най-важното в пореден анализ на бившия ни посланик в Русия Илиян Василев за ситуацията в Путинова Русия предвид подпалената от руския диктатор Владимир Путин преди над 4,5 години пълномащабна война с Украйна – ОЩЕ: Главният икономист на Внешекономбанк излетя от поста си след като каза на Путин накъде води Русия

Според Василев е много трудно да се прогнозира какво ще стане в Русия, защото руснаците са минали в режим на оцеляване, съчетан с търпение, защото Путин не печели войната с Украйна и търси нови и нови начини да поддържа страната в режим на заплаха, за да има нужда от извънредни мерки и той самият да трябва на някого. "Но не означава, че под повърхността не зрее нова Февруарска революция - нещо за което същият Клепач предупреждава. Просто нещата не се случват във видимия спектър", коментира бившият ни посланик в Русия.

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Есен и зима: войната влиза в нова фаза и двусмислената позиция на Радев по войната в Украйна, в последна сметка, ще се окаже капан за самия него. Ескалацията е неизбежна, вече факт, но все по-малко ще следим развитията по фронтовата линия и все повече какво се случва в дълбокия тил - икономика, финанси, избори, сигурност.

Русия ще се опита отново да превърне украинската енергетика в основна мишена - ток, отопление, газ и транспорт. Целта е да направи зимата инструмент за деморализация и натиск върху Киев.

Но Украйна вече не е само получател на удари, а ги нанася. Ударите по руските рафинерии, нефтената инфраструктура и логистиката започват да създават реални дефицити на горива и бюджетни проблеми.

Крим е показателен - изолацията му постепенно превръща руското управление там във все по-скъпа задача. Фактът, че редица висши представители на руските власти откровено призовават кримчани, особено "новите русские" да се върнат в Русия, защото не могат да им осигурят светло и топло, говори, че Москва няма монопол нито в заплахите, нито в средствата с които може да ги реализира, нито в щетите и масовите им последствия.

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Още по-важно е появяването на нови украински далекобойни способности, включително балистични ракети. Ако заявените от Киев срокове за въвеждането им се реализират, руската ПВО ще трябва да защитава много по-голяма територия срещу по-трудни за прихващане цели.

Така се появява нова симетрия: Русия удря украинската електроцентрала, Украйна удря руската рафинерия - а постепенно получава и способност да поразява по-дълбоко.

Путин вече говори за над 700 000 руски военнослужещи, които трябва да се върнат от Украйна. Русия трябва да ги върне в икономиката, да им намери работа, да ги реинтегрира и то в момент, в който растежът отслабва /на практика е отрицателен/, бюджетният натиск расте, а производството е силно милитаризирано. Именно прибирането на джина обратно в бутилката е по-сложната задача, която няма решение. Без работа, без ангажираност, без смисъл - тези демобилизирани хора могат да се превърнат в ресурс за революции, престъпност, хаос и нестабилност.

Затова бърз мир остава малко вероятен. Войната вече е структурно вградена в руската икономика и политически модел. Животът на Путин зависи от поддържане на извънредност на ситуацията, която да оправдава репресивни мерки и саможертви.

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Заплахите към ЕС и НАТО ще продължат, но в голяма степен са информационно-психологически инструмент. Кремъл няма ресурс да води война, но има нужда, от пропагандна гледна точка, да развива и по-нататък наратива пред руската общественост, че води война не с някаква незначителна Украйна, а с целия Запад.

Но както казва Клепач, главният икономист на ВЕБ, когото уволниха заради професионалния му анализ на проблемите в руската икономика - не очаквайте тя да рухне внезапно и скоро. Не защото властите ще направят нещо впечатляващо, а защото руснаците минаха в режим на оцеляване, в съчетание с търпение. Това трудно се поддава на оценка и прогнозиране. Но не означава, че под повърхността не зрее нова Февруарска революция - нещо за което същият Клепач предупреждава. Просто нещата не се случват във видимия спектър.

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Източник: Ilian Vassilev/Facebook