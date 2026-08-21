Радев защо звъни на Рюте да ни пази от Иран, а не на Тръмп? Позиция на Калоян Методиев

Защо Румен Радев звъни по телефона на Марк Рюте да иска подкрепа от НАТО, а не се обади на Доналд Тръмп? Нали американският президент ни набута в тази война (с Иран) - а попита ли НАТО дали да го направи. Тези въпроси постави в страницата си във Facebook политологът Калоян Методиев. През 2019 година той стана началник на кабинета на Румен Радев, когато той беше президент, но през есента на 2020 година Методиев напусна поста, твърдейки, че Радев му казал, че не може да работи с него, защото е отишъл без разрешение на парти за преизбирането на Корнелия Нинова за председател на БСП.

В сегашната си публикация Методиев прочита ситуацията със заплахата от Иран така - първо ни се казва от военния министър Димитър Стоянов, че това са медийни публикации и няма заплаха. После Радев се обажда на Рюте - защо, като няма заплаха?

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Цялата публикация на Методиев

Радев се обади на Рюте. Основна тема е информацията за евентуална заплаха от иранска атака на българска територия, публикувана във "Файненшъл таймс", съобщи Министерски съвет.

4 важни неща:

Първо, Димитър Стоянов заяви вчера, че не реагират на вестникарски публикации. Нямало и заплахи му казали от военното разузнаване. Да, де, обаче днес Радев звъни на шефа на НАТО конкретно по този повод. Някой пак ни лъже! На нас ни казват, че няма заплаха. На Рюте звъни да ни пази, защото има заплаха! Направи си военния министър за смях. Употреби го като мръсно коте. За пореден път. Димитър Стоянов достойнство има ли? В такива случаи се депозира оставка. Няма да му е за първи път. Хаос тотален е в това правителство. Второ, Радев защо звъни да иска подкрепа от НАТО? Защо не звъни на Тръмп?! Той пита ли Алианса като "набута" България във войната срещу Иран? Коя международна институция участва и подкрепи - ЕС, ООН, НАТО? Всички се изказаха остро против - Испания, Италия, Франция, Германия... С това обаждане само доказа поредния си гаф. Паниката си. Поредната каша, в която въвлече страната ни. Трето, реагира ден и половина след публикацията. След събитията. След декларацията от Брюксел. И след като си смениха позициите с министъра му на отбраната. Има заплаха - няма заплаха. Детската градина. Четвърто, адресатът на атаката са българските граждани и българската територия. Към нас трябваше да се обърне първо. Да свика Съвет по сигурността. Да разреши на Йотова да свика КСНС. Тя обаждала ли му се е да иска позволение вчера? А той звъни да се жалва на Рюте!!! Все още не е започнал работа при него. Работи премиер в София. Тотално сбъркана работа. Тотален хаос! Срам.

От една глупост се влиза стремглаво в следващата. Такива некадърни и хаотични действия няма никъде по света. Потресващо. Бог да ни пази.

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Източник: Kaloyan Metodiev/Facebook