"Тръмп и Ванс изплюха камъчето - добрите отношения на Зеленски с Байдън": Анализ

"Понеже на Тръмп очевидно му е по-малък... куража, си е извикал и младежа Джей Ди, който през 2019 буквално каза, че "не понася Тръмп в стомаха", да се накарат двамата на Зеленски. Тръмп мълчеше като двойкаджия на изпит до Макрон и Стармър, сега крещи "You have no right to speak... You must say thank you. You're not acting thankful..."

Това пише в своя анализ в социалните мрежи журналистът и влогър Асен Генов по повод дипломатическия скандал и размяна на остри реплики между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом.

"Двустранната дипломация и междудържавният протокол бяха потъпкани в Белия дом днес. Пред очите на всички. Тръмп и Ванс погребаха идеята за Америка, като лидер на свободния свят. Шоуто, което направиха пред камерите, за радост и удоволствие на своите фенове, е до този момент една от най-позорните страници в историята на Съединените щати. Това, което видимо подразни Тръмп и подгласника му, бяха думите на Зеленски: "Да, Киев за три дни, мир за две седмици, чували сме това от Путин. Аз не съм тук, за да играя карти, аз съм в трудна ситуация от първия ден на войната". Но Тръмп и Ванс изплюха камъчето - добрите отношения на Зеленски с Байдън. На това Зеленски отговори: "той беше ваш президент." Всъщност, силният в тази ситуация бе не Тръмп, не Ванс, а именно украинският президент", пише още Генов.

И още: "Шансът Америка да се опомни и да се пробуди от делириума, който наблюдаваме е минимален. Очакванията за позитивна и разумна позиция трябва да е към всички хора, за които здравият разум, човешките ценности, правата и уважението на междунароното право не са просто фрази без съдържание, а кредо. Но двамата от Овалния кабинет очевидно имат други принципи", казва Генов.

Историята с ракетите JAVELIN

По повод един конкретен момент от разговора журналистът пише още: "А историята с Джавелините, която Тръмп за пореден път пробутва пред медиите, отново е по-различна. През 2017 конгресът на САЩ приема Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - закона за противодействие на противниците на САЩ чрез санкции. Този закон призовава за по-голяма подкрепа за Украйна в борбата й срещу Русия, включително потенциала за отбранителни оръжия като Javelin-те. Решението за джавелините при администрацията на Тръмп през първия му мандат дойде след силен натиск от Конгреса на САЩ", казва Генов.

