Пореден инцидент на пътя: Непълнотелен катастрофира в Студентски град

Поредна катастрофа в София. Неправоспособен водач, на 17 години, с положителни проби за алкохол и наркотици e катастрофирал тази сутрин в "Студентски град" , предаде БНТ, позовавайки се на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Той е изгубил контрол над автомобила, който е управлявал, и е ударил и друга кола. При инцидентът няма пострадали. Водачът е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Увеличават се камерите за скорост

Екипът на кмета на София Васил Теризев подготвя предложение към Столичен общински съвет (СОС) за закупуване на още 20 нови камери. Това съобщи самият той в профила си във Facebook. "Вече сме изградили инфраструктура за монтаж на камери за скорост на 6 локации. Подготвяме доклад, който ще внесем в Столичния общински съвет за закупуване на още 20 нови камери. Освен това са определени 21 приоритетни точки за такива камери, за които общината ще подготви и изпълни необходимата документация“, заяви градоначалникът.

„Нито една камера и нито една глоба не могат да заменят личната отговорност зад волана, тя трябва да е водеща за всеки шофьор“, коментира още Терзиев. Той изказа и съболезнования за близките на засегнатите при катастрофата от тази нощ в София, когато млад шофьор се вряза с мощен автомобил и висока скорост в автобус от градския транспорт. При инцидента загина един човек, трима са с опасност за живота и трима са с по-леки наранявания. Водачът на леката кола е само с 2 седмици стаж зад волана и вече с 6 фиша от КАТ.

"Екипите на Столична община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая", казва Терзиев.

"Още преди този трагичен инцидент започнахме системни действия за повишаване на пътната безопасност в София. По мое нареждане съвместна група от експерти на Столична община и отдел „Пътна полиция“ при СДВР извърши огледи на рискови пешеходни пътеки и набеляза допълнителни мерки за обезопасяването им. Дейностите стартираха от основните булеварди и най-натоварените пешеходни пътеки. Ще продължим да работим за по-строг контрол, повече видеонаблюдение и култура на шофиране, в която животът и здравето на хората са на първо място“, категоричен е Терзиев.

Какво се прави?

полага се нова маркировка на ключови транспортни артерии като бул. „Цар Освободител“, „Христо Ботев“, „Скобелев“, част от „Т. Каблешков“, „Партений Нишавски“ и др.;

поставя се LED осветление, където липсва, и подсилваме съществуващото;

монтира се антипаркинг стълбчета преди и след пешеходните пътеки;

полага се нова маркировка тип „Зебра“ със светлоотразителни перли и термопластик с дълготрайност 4–5 години;

изгражда се пешеходна светофарна уредба на бул. „Гоце Делчев“ при ул. „Хубча“;

поставя се изкуствени напречни неравности тип „възглавница“ за ограничаване на скоростта;

обновява се пътната маркировка приоритетно по първостепенната улична мрежа и улиците, по които се движи градски транспорт.

преди началото на учебната година се обновяват пешеходните пътеки пред всички училища и детски градини в София".

"Пилотно вече въведохме и видеонаблюдение, което следи за нарушители, преминаващи на червен сигнал. Ако МВР има техническата готовност, ще предвидим разширяване на обхвата на системите за контрол и за този тип опасни нарушения", пише Васил Терзиев.

