Започва нов нов етап на протеста в Сърбия - силната им политизация

Има съществена промяна в сръбския протест от май-юни. Това заяви пред БНР журналистът Бойко Василев - водещ на "Панорама" по БНТ. Преди дни в Сърбия беше отбелязана една година от голямата трагедия в Нови Сад, при която загинаха 16 души заради некачествено направена козирка на гара. Протестът беше многохиляден.

"През юни сръбските студенти за първи път се обърнаха към цялото общество и казаха "Това е и ваша битка". За първи път тогава, вече няколко месеца се говори открито за влизане в политиката с т.нар. студентска листа. Сега разговарях със студенти, които говорят открито за това, че ще правят листа, че в нея ще има различни хора от обществото, опитват се да има независими хора, професионалисти, силни хора, инженери, адвокати, преподаватели, някои студенти", коментира той. И призова: "Нека простим политическата наивност на тези млади хора, които не са професионални политици. Те се изправят пред нещо наистина много силно. Те са много ентусиазирани".

"Това, което видях сега, е един голям нов етап и един малък подетап от протестното движение", подчерта Бойко Василев, като уточни:

"Големият етап е за това - силната политизация - откритото искане за оставка на президента Александър Вучич, за предсрочни парламентарни избори, за промяна на системата. Подетапът е това, което направи майката на загинал под козирката - да обяви гладна стачка и по този начин да постави пред властите в Сърбия един морален въпрос".

Гладната стачка

Според него гладната стачка, моралният жест на Диана Хърка е израз на духовна сила, но в същото време от гледна точка на самото движение е израз на политическа слабост: "Тези радикални жестове, които ние познаваме от нашата политическа история, казват, че вие стигате до тези крайности, когато няма какво друго да направите".

По думите му студентите в Сърбия отдавна се чувстват предадени от Европа и ЕС. Още от началото на митингите те не носят нито едно европейско знаме, отбеляза журналистът. От друга страна обаче подчерта, че Вучич държи ключа към стабилността на страната, както и този за стабилността и на други от Западните Балкани:

"Какво е опасното в цялата тази работа - когато самият Вучич се разклати, тези ключове започват леко да му падат от джобчето. Когато външният свят погледне към Александър Вучич, той не вижда вече извора на стабилността, а вижда извор на някаква нестабилност, т.е. вижда проблем. Тогава какъв е смисълът ти да жертваш ценностите си, за да подкрепяш източника на този проблем? ЕС не е сам в това. На думи Русия подкрепя Александър Вучич и те имат специални отношения, но Русия много добре знае, че това е игра на няколко коне и Вучич не е твърдо руски човек. Русия много добре знае, че Сърбия изнася без много шум оръжие за Украйна и то доста. /.../ Когато играеш на всички коне, имаш винаги риска всички коне да те ритнат".

Василев подчерта, че протестиращите в Сърбия са великолепно организирани. "Тези хора действат до такава степен организирано на терен, че чак е чудо. Нещата са изпипани. Решенията им зреят много бавно, защото те търсят максимално съгласие, едва ли не консенсус по всички въпроси", изброи той и заключи "великолепна тактика".

Тук обаче идва въпросът за стратегията, добави журналистът и обясни: "Правиш някакъв огромен митинг, събират се стотици хиляди и след това ... нищо. Какво очакваш - властта да падне сама, шокирана от това, че на площада се събират хиляди души? Искаш властта да падне, защото морално я е срам? Във века на социалните мрежи това е абсолютно невъзможно. Следователно ти не можеш да си поставиш въпроса правилно, от гледна точка на стратегия - коя е крайната цел, как ти обърнеш нещата".

Според него студентите се политизират и стават все по-опитни. Но те също са разделени, уточни Бойко Василев: "Сред тях има хора, които обичат Европа, но сред тях има хора, които обичат Русия. Дори сред тях има радикални националисти".

