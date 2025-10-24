Тежки некадърници са бутани напред само защото са "наши" и защитават спуснатите от чиновниците верни идеологически позиции. Смислените и полезни за обществото хора отново са обругавани. Защото нямат "правилно" мислене. И отказват да целуват задници. Нищо добро не ни чака. Това написа бившият водещ в телевизията на Слави Трифонов "7/8" Иво Сиромахов в профила си във Facebook.

"Най-зловещата щета, която комунизмът нанесе на нашия народ, беше, че постави в йерархията раболепния наведен угодник над талантливия работлив човек.

Постави баналния Левчев над гениалния Константин Павлов, посредствения Рашидов над великия Галин Малакчиев. Комунизмът уби красиви умове като Яна Язова, Георги Заркин, Райко Алексиев. Уби ги в буквалния смисъл на думата – удуши ги, разстреля ги, обеси ги.

Комунизмът унизи българските учители и ги постави на най-ниското социално стъпало. Над тях сложи някакви безсловесни и неграмотни стругари и трактористи. Само защото са верни на Партията.

Мислех си, че това е отминало, но сега виждам разцвета на подобна идиотщина".

