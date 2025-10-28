Предупреждение: "Ако властта продължава с корупционния образ, може да получи коктейл от протестни действия"

Войната в Украйна:

В България има политически дейци и актьори, които предлагат само промяна, част от тях са радикално настроени. Има и такива, които само предлагат стабилност. Търсенето, по моему, е по-скоро за някой, който може да съчетава промяна и стабилност – промяна, но да не излиза от системния път. Това каза в интервю пред БНР Първан Симеонов от Агенция "Мяра".

Той коментира Индекса на обществено напрежение (ИОН), който към момента е 6,09. "Ситуацията, както я виждам, нито властта с прекаления акцент на стабилност, нито част от опозиционните играчи, особено онези, радикалните, намират вярната вакса. Не вярвам, че българите сме радикални, но в същото време вярвам, виждам и меря настроенията за промяна", уточни той.

Иначе, 6,09 на ИОН, който се обявява за първи път, е във фазата на високо и трудно контролирани рискове. Скалата на Индекса е от 0 до 10.

"До 5,99 е сравнително ок, а от 6 влизаме в зоната на високо напрежение - трудно контролируеми рискове, а над 8 са неконтролируемите. От 21 компонента за определяне на индекса натежават обикновено проблемите, свързани с личните финанси. Скоро ще публикуваме данни от "Мяра" за икономика и лични финанси. Нараства тревогата за личните финанси и цените. Натежава и медийната картина, свързана с тягостното усещане за престъпност, агресия, безводие, наводнение. Масовото съзнание е реактивно тук", обясни Първан Симеонов.

И посочи, че еврото също предизвиква обществена тревога. "Ще очакваме Индекса след 3 месеца, ще видим дали в България се е увеличило напрежението". Той обясни, че измерването е като система за ранно оповестяване, а 6,09 оповестява края на лятото и началото на политическия сезон – с безводието, с напрежението във Варна, с ръста на цените и с политическите турболентности се отразява началото на сезона.

"Това показва дали е възпламенима политическата ситуация и тя върви натам", предупреди Първан Симеонов.

А кой трябва да бъде предупреден?

"Социологическите агенции предоставят обществената услуга, основата на която лежи на доверие. Ние трябва разумно да се опитаме да подготвим управляващи, власт и общество за рисковете. България е изправена пред предизвикателства – бюджета, приемането на еврото, за което управляващите твърдят, че сме готови, ще видим. И разбира се в политически план, като че ли се трупа едно подмолно напрежение, което може да избие в протест в есенно-зимния период. 6,09 е на самия праг", отговори Симеонов.

Според него има търсене за сериозна политическа алтернатива, а "българите имаме опит в търсенето на алтернативи и после на нови алтернативи":

"Защото сме в политически период, който, като че ли намерените алтернативи не се оказаха достатъчно подготвени и топката се върна в полето на онези, чиято алтернатива се търсеше. И сега не се събира обществено въодушевление, и то не гласува, докато не намери нова алтернатива."

Първан Симеонов обясни, че демоскопските изследвания не биха могли да прогнозират избухванията, но прогнозират обстановката. "Търсене има по на изток от центъра, има и търсене и на запад от центъра – малко по-консервативно и по-носталгично е това на изток. А на запад е повече съдебна реформа. В балканска България източното е повече от западното, но в балансираната България има голяма среда. Помирителната точка е антикорупционният наратив или антистатукво наративът. Има две протестни опозиционни течения, които не могат да се понасят, но по темата антистатукво стават еднакво звучащи".

И предупреди, че напрежение има и в двата сектора - ляв и десен и понеже идват президентски избори, застават най-силните течения и ключово е властта да не допусне кандидат, който говори и на двата езика – на източните и западните.

"Ако властта продължава с корупционния образ, може да получи коктейл от протестни действия. Властта - това са Пеевски и Борисов, едната праволинейна и безкомпромисна, другата - гъвкава, но без пространство за маневри. Имаме от друга страна президентска институция, позиционирала се като център. С жеста около еврото Радев се позиционира към по-източните, но от тогава има лека актуализация на курса, по-скоро е западно - от помилването на Иванчева, ДАНС и целия антикорупционен Пеевски разказ. Това пренастройване вероятно е с цел втори тур на президентските избори, легитимиран от президента кандидат да получи гласове и от запад", прогнозира Симеонов.

Според него общественото напрежение може да се окаже, че ще се повиши и не просто с улични протести, а да се стигне до предсрочни избори.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
