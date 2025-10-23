Войната в Украйна:

Психодрамата "Пазарджик" на Борисов с Пеевски: Диагноза от бившия здравен министър Илко Семерджиев

23 октомври 2025, 08:56 часа 513 прочитания 0 коментара
Бившият министър на здравеопазването в периода 1999 – 2001 г. Илко Семерджиев обобщи резултатите от психодрамата "Пазарджик". Ето какво написа той в профила си във Facebook:

1. Пеевски ще се "съобразява" и няма повече да прави Борисов за смях публично - само насаме и пред партията;

2. Борисов ще „изпълнява“ всичко, което Пеевски каже и ще носи отговорност за резултатите, а безсубектният ГЕРБ ще изпълнява всичко, което Борисов ще му разпореди;

3. Тройната коалиция ще се снишава като „неловена мачка“ от Банкя, за да не дразнят хората и другите партии с коалиция „Магнитски“ защото може и да „няма такава държава“, но „има такъв народ“;

4. Който слушка ще папка;

5. Който не слушка ще наследи кмета на Варна;

6. МВР и службите вече ще трябва да си заработят увеличените заплати в полза на този, който им ги увеличи с нашите данъци - по време на избори, но и между тях;

7. Началото на диктатурата ще е меко – предимно със сръдни, караници пред кулоарните журналистки и „плам без план“ от страна на Борисов, но може и да се втвърди, ако разярите Пеевски и не изпълнявате това, което той каже. А хотел Хаяши с водопада ту ще наводнява „лошите“, ту ще чипка „добрите“ с помощта на послушните медии и бюджета.

"Добре дошли в БълХария - новото начало на България", завършва поста си той.

