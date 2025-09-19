Сръбски политик плаши протестиращите с убийство на студент (ВИДЕО)

На фона на продължаващите протести в Сърбия и студентските блокади - сръбският политик и членът на Главния съвет на Сръбската прогресивна партия Синиша Вучинич заяви в предаване на сръбската телевизия „Информер”, че „за да върнат масово хората по улиците, ще убият някой студент, някой „блокадер” и тогава много хора ще излязат в солидарност, но ще кажат, че полицията го е убила”. В предаването Вучинич посочи конкретно името на студента от Факултета по политически науки Павле Чичварич.

Siniša Vučinić je ovako javno u emisijama pretio i Vučiću, a sada mu služi. On je pljac službe koji ima ulogu da ludačkim izjavama skreće pažnju javnosti.

Trenutno mu je zadatak da se fokus skloni sa Bogdana jer slika vezanog studenta na očevoj sahrani pokreće novi bes naroda! pic.twitter.com/bNmgoZp2DY — Мирослав Паровић (@MiroslavParovic) September 18, 2025

Как отговориха студентите?

Въпросният студент Чичварич коментира впоследствие изявлението на сръбския политик.

„Не знам дали просто говорят глупости или подготвят нещо, но във всеки случай, ако нещо ми се случи – режимът на Александър Вучич носи цялата отговорност“, каза той.

"Павле, се обади под жълтата светлина на лампата в стаята в предаването на живо по N1, през нощта, за да реагира на факта, че един прогресивен мъж със сива коса, на име Синиша Вучинич, каза, че нашият Павле ще бъде първият убит на протестите, като „най-младият сред блокадите“. Всичко това се случи през последните два дни. А колко подобни трагедии са се случили през последните десет месеца?", посочи сръбската медия Danas.

В социалните мрежи потребители коментира, че в Сърбия хеликоптери летят над Белград и се подготвят за военния парад на режима в събота, докато високопоставен служител на същия режим, Синиша Вучинич от студиото на "Информер", публично обявява убийството на студент.

"Опитът ви да превърнете тази красива и горда страна в сцена на страха е предварително обречен, защото нито парад, нито танк или хеликоптер не могат да надвият огромното желание на хората за истина и справедливост", пишат сръбските граждани.

U Srbiji helikopteri nadleću Beograd i spremaju se za vojnu paradu režima u subotu, dok visoki funkcioner istog režima, Siniša Vučinić iz studija Informera, javno najavljuje ubistvo studenta Pavla Cicvarića. Vaš pokušaj da od ove lepe i ponosne zemlje napravite pozornicu straha… pic.twitter.com/oxdgvDTzIs — Robert Šebek (@RShebek) September 18, 2025

Заведоха студент на погребение на баща му с вериги

Междувременно в материал на сръбската медия Danas се разказва ужасяващата история на студентът Богдан, който е в гладна стачка от 9 дни в ареста.

Впоследствие се разказва, че преди два дни сръбските власти са го завели с вериги на краката на погребението на баща му, за чиято смърт му съобщили едва пет дни след смъртта му. ОЩЕ: "Сърбия е на ръба на гражданска война": Новак Джокович с тревожен коментар за протестите срещу режима на Вучич