Кметът Куленски спря форсирана сесия "на тъмно" от Новото време

Провали се опитът на общински съветници от "Новото време" да свикат сесия на Общинския съвет на 8 октомври, само четири дни преди изборите, без основателна причина. Ако бе проведена, тази сесия щеше да имитира дейност и да струва на общинския бюджет около 100 000 лева под формата на възнаграждения.

"Пазарджик е на нов път. Няма да допусна извънредни сесии "в 5 без 5", които не служат на хората, а на схеми. Общинският ресурс няма да се харчи без прозрачност и ясни мотиви. Сесията ще се проведе в редовното за това време с новоизбрания общински съвет." заяви кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

Община Пазарджик потвърждава, че ще продължи да защитава прозрачността, почтеността и решенията в името на гражданите, а не в интерес на малцина. "Жителите на Пазарджик няма да бъдат подценявани — място за шантажи повече няма. Всичко по-различно от това няма да бъде простено." се казва още в позицията на кмета.

