Официална позиция на Община Пазарджик във връзка с разпространение на подвеждащи твърдения

Във връзка с публично разпространени твърдения от бивш заместник-кмет относно проекти, реализирани от Община Пазарджик, считаме за необходимо да представим коректната фактическа информация с цел недопускане на подвеждащи интерпретации.

Проектът „Реинтеграция на младежи чрез засилена междудисциплинарна подкрепа за подрастващи – Y-REACH“ е разработен през септември 2024 г. с участие на въпросния зам.-кмет и е подписан в периода, в който същият е отговаряла за ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт“. Официалното му изпълнение стартира на 01.03.2025 г. в България, Република Северна Македония и Република Франция. В документацията по кандидатстването името на въпросния зам.-кмет е вписано като представител на общината с опит в реализирането на заложените дейности — факт, ясно отразен в проектните материали и обективно проверим.

Проектът се реализира по програма „Еразъм+“ в партньорство с още две общини и три неправителствени организации от участващите държави. Основната му цел е създаване на устойчиво и иновативно решение за реинтеграция на младежи с противообществени прояви чрез интердисциплинарен подход, включващ психологически и рехабилитационни интервенции, както и повишаване на професионалния капацитет на служителите, които работят с тях.

В рамките на проекта е предвидено обучение и повишаване на квалификацията на служители, работещи пряко с младежи с противообществени прояви и младежи в риск от извършването им. Заложено е поредица от обучения в партниращите държави с ясно разписани програми, индикатори и дейности, които подлежат на отчетност пред институциите на Европейския съюз. Това гарантира прозрачност, професионален стандарт и реална практическа полза за местната общност. Две от обученията вече са реализирани, като последното е през януари 2026 г. Всички разходи са за сметка на бюджета на проекта и при реализирането му Община Пазарджик не е разходвала собствени средства.

Що се отнася до проекта „Талантливото поколение на Пазарджик“ по Програма „Образование“ 2021–2027, процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“, същият е подаден на 01.12.2025 г. Община Пазарджик е предприела всички законосъобразни и административно коректни действия, за да не бъде пропусната възможността за развитие на талантливите деца на града. Използван е предвиденият в процедурата механизъм за преразглеждане, поради неправилно установяване на релевантните факти и неправилна правна преценка относно статута на ОП „Младежки дом“.

Важно е ясно да се подчертае, че участието в обученията по проекта по „Еразъм +“ и административните действия по подаването на проектното предложение „Талантливото поколение на Пазарджик“ не се припокриват във времето. Всякакви внушения за обратното не отговарят на хронологията на фактите и създават излишно напрежение в публичното пространство, което не допринася за конструктивен разговор по същество.

Община Пазарджик счита за важно обществените дебати да се водят на базата на проверими факти и официална документация. Представянето на проектите извън тази фактическа рамка не допринася за конструктивен обществен разговор и подкопава доверието в институционалната работа.

Общината остава ангажирана с прозрачност, професионализъм и отговорно управление на инициативи в интерес на младите хора и местната общност.