Пролетни градинарски задачи, които ще направят вашите растения и цветя по-здрави

Време е за домакинска работа! Завръщането в градината след дълга и сурова зима може да бъде изтощително, но също така идва с чувство на обещание, докато подготвяте външното си пространство за сезон на цъфтеж, аромат и буйна зеленина. Пролетта е времето да оцените щетите от зимата, да поправите инструментите, да запълните дупки в ландшафта, да се погрижите за тревата си, да извършите необходимата резитба, да направите нови лехи , да засадите растения с голи корени или отглеждани в контейнери , да добавите слой от растителна подправка и да се заемете с други важни задачи, за да подготвите външното си пространство за пиковия вегетационен период.

Най-лошите грешки, които трябва да се избягват при резитба на растения

Проучете всяко ниво от вашия двор

Оценяването на слоевете на вашия двор – горе, в средата и долу – ще гарантира, че няма да пропуснете елементите, които се нуждаят от вашето внимание.

Още: 6 семена, които да започнете през февруари, за да имате предимство в пролетната си градина

Най-високо ниво

Първо, погледнете нагоре. „Огледайте дърветата и храстите и обърнете специално внимание на дърветата с висок риск“, казва Дан Джонс, арборист в Davey Tree . Обърнете внимание на клоните на дърветата, които трябва да бъдат премахнати или окабелени, особено тези, които надвисват над конструкциите. Търсете пожълтели листа, мъртви клони, лющеща се кора, признаци на домашни любимци или болести и клони, които може да са се напукали по мъртва дървесина по време на зимни бури, казва Джонс. Консултирайте се с арборист за големи проекти (или за второ мнение).

Средно ниво

След това оценете средното ниво. Отрежете миналогодишните многогодишни листа и ги хвърлете в купчината компост. След това, нивото на земята: Изгребете мулча от лехите, засадени с луковици, преди да се появят листата, и освежете мулча в другите зони за засаждане, след като почвата се затопли.

Още: Какво се случва, ако започнете да сеете семена твърде рано?

Долно ниво

Накрая, огледайте добре всички ваши озеленени площи: Проверете оградите, стъпалата и пътеките за неизправности, причинени от замръзване и размразяване.

Време е за пресаждане на цветя: Какви материали могат да се използват за дренаж?

Обърнете внимание на инструментите си , за да са в добро състояние, когато дойде време за работа: Заточвайте остриетата, смазвайте металните компоненти и дръжки и дезинфекцирайте ножиците. „Проверката на инструментите за признаци на износване и поддръжката или подмяната им, ако е необходимо, е от съществено значение за безопасна и удобна употреба“, казва Бил Фраймут от Centurion Brand. „Съхранявайте ги на сухо и сигурно място, за да сте сигурни, че ще останат в добро състояние през целия градинарски сезон и много други, които предстоят.“